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Футболисты Десны получили две зарплаты
Финансовое положение клуба налаживается
Фото: ФК Десна/Автор неизвестен
Игрокам черниговской "Десны" были выплачены две задолженности по зарплате. Об этом сообщила в прямом эфире передача "УПЛ Online".
За какой именно период была погашена задолженность – неизвестно. Ранее отмечалось, что игроки не получали денег два-три последних месяца.
Источник также сообщает, что две выплаты были произведены в последние две недели.
Отметим, что во вчерашнем заключительном поединке года "Десна" уступила "Ингульцу" со счетом 1:2. Сейчас "северяне" занимают седьмое место в УПЛ с 25 очками в активе, уступая третьему "Днепру-1" 15 зачетных пунктов.
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