  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболисты Десны получили две зарплаты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболисты Десны получили две зарплаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Финансовое положение клуба налаживается

Футболисты Десны получили две зарплаты

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

Новина українською

Игрокам черниговской "Десны" были выплачены две задолженности по зарплате. Об этом сообщила в прямом эфире передача "УПЛ Online".

За какой именно период была погашена задолженность – неизвестно. Ранее отмечалось, что игроки не получали денег два-три последних месяца.

Источник также сообщает, что две выплаты были произведены в последние две недели.

Отметим, что во вчерашнем заключительном поединке года "Десна" уступила "Ингульцу" со счетом 1:2. Сейчас "северяне" занимают седьмое место в УПЛ с 25 очками в активе, уступая третьему "Днепру-1" 15 зачетных пунктов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Владимир Левин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ Online

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...