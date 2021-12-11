Футболисты Десны получили две зарплаты

Игрокам черниговской "Десны" были выплачены две задолженности по зарплате. Об этом сообщила в прямом эфире передача "УПЛ Online".

За какой именно период была погашена задолженность – неизвестно. Ранее отмечалось, что игроки не получали денег два-три последних месяца.

Источник также сообщает, что две выплаты были произведены в последние две недели.

Отметим, что во вчерашнем заключительном поединке года "Десна" уступила "Ингульцу" со счетом 1:2. Сейчас "северяне" занимают седьмое место в УПЛ с 25 очками в активе, уступая третьему "Днепру-1" 15 зачетных пунктов.