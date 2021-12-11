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Тренер Ингульца – после первой победы за 12 матчей: Эмоции просто зашкаливают
С положительной нотой в отпуск
upl.ua
Помощник главного тренера "Ингульца" Богдан Стронцицкий прокомментировал победу своих подопечных в
“ – Думаю, из последних новостей вы видели, как долго мы не побеждали. Теперь, наконец, одержали эту важную победу, так что можем спокойно уходить в отпуск и с хорошим настроением готовиться ко второй половине сезона.
– Какие эмоции сейчас в раздевалке?
– Эмоции просто зашкаливают. Конечно, они положительные.
– Создал ли соперник какие-то сложности для вас?
– У соперника было несколько довольно неплохих моментов. После пропущенного мяча мы уже старались больше играть на удержание результата.
– Вашей команде сегодня удалось реализовать все наставления тренерского штаба?
– В принципе, команда полностью выполнила установку на игру. Это, собственно, и позволило получить результат.
– Две желтые карточки Афанасьенко, на ваш взгляд, справедливы?
– Возможно и справедливы, с этим будет разбираться комитет арбитров. Надо просмотреть эти моменты. Оба фола вроде бы были, но заслуживали ли они желтые карточки - не могу сказать.
– Это был последний тур в этом году. Какую оценку можете дать вашей команде за эти 18 туров?
– Результат нашей работы пришел, мы наконец-то одержали эту победу. В предыдущих играх, против “Шахтера” и “Зари”, мы, все же, шли к этому результату. Сейчас у ребят будет время отдохнуть, а потом будем работать и готовиться ко второй части сезона”, - сказал Стронцицкий.
Напомним, что "Ингулец" не побеждал с 28 августа. Команда за 11 матчей уступила восемь раз и трижды сыграла вничью, в том числе и вылетела из Кубка Украины от ЛНЗ. Пока петровцы занимают 13 место в УПЛ, находясь в зоне стыковых матчей.
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