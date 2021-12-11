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Верес - Рух: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Футбольный Луцк закрывает 2021-й год

Верес - Рух: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Народный клуб" финал сезона вряд ли может занести себе в актив. В последних пяти матчах команда Юрия Вирта набрала только четыре очка. Даже у "Руха" на таком же отрезке больше. Тем не менее, о каком-то критическом падении и борьбе за выживание речь не идёт. То же касается и борьбы за еврокубки. Аналогичная ситуация и с "Рухом", который завис между "теми и этими".

Матч "Верес" - "Рух" состоится в субботу, 11 декабря, на стадионе "Авангард" в Луцке. Арбитр должен дать свисток о начале встречи в 17:00.

Увидеть игру в прямом эфире на ТВ вы сможете на "Футбол 2". Легально в интернете поединок покажут сразу несколько интернет-платформ. Среди них - oll.tv, Vodafone TV и другие. Не забывайте, что они работают по предоплате.

Если вы не сможете посмотреть встречу, то следить за ходом событий на поле у вас есть возможность благодаря текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь - это один из самых удобных способов отслеживать ход игры, не отвлекаясь от своих дел.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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