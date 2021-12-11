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Верес - Рух: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Футбольный Луцк закрывает 2021-й год
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
"Народный клуб" финал сезона вряд ли может занести себе в актив. В последних пяти матчах команда Юрия Вирта набрала только четыре очка. Даже у "Руха" на таком же отрезке больше. Тем не менее, о каком-то критическом падении и борьбе за выживание речь не идёт. То же касается и борьбы за еврокубки. Аналогичная ситуация и с "Рухом", который завис между "теми и этими".
Матч "Верес" - "Рух" состоится в субботу, 11 декабря, на стадионе "Авангард" в Луцке. Арбитр должен дать свисток о начале встречи в 17:00.
Увидеть игру в прямом эфире на ТВ вы сможете на "Футбол 2". Легально в интернете поединок покажут сразу несколько интернет-платформ. Среди них - oll.tv, Vodafone TV и другие. Не забывайте, что они работают по предоплате.
Если вы не сможете посмотреть встречу, то следить за ходом событий на поле у вас есть возможность благодаря текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол
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