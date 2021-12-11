Де Дзерби: Очень жалею, что не было поводов увидеться с Ахметовым после подписания контракта

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий об украинском олигархе и президенте донецкого клуба Ринате Ахметове:

– Угадаете, где и когда так улыбались?

– Это мы с президентом клуба на презентации. С одной стороны стоял я, с другой – он. В этот день я подписал контракт и познакомился с господином Ахметовым. Мы провели много времени вместе.

Я очень жалею, что больше не было поводов увидеться с ним лично. Несмотря на наши профессиональные отношения, мне было очень приятно провести с ним время, поговорить о футболе в непринужденной атмосфере, не как подчиненный и руководитель.

Наш разговор больше напоминал обсуждение футбола в кругу друзей в пабе, – сказал Де Дзерби.