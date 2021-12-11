  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Очень жалею, что не было поводов увидеться с Ахметовым после подписания контракта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Очень жалею, что не было поводов увидеться с Ахметовым после подписания контракта

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер симпатизирует владельцу клуба

Де Дзерби: Очень жалею, что не было поводов увидеться с Ахметовым после подписания контракта

shakhtar.com

Новина українською

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий об украинском олигархе и президенте донецкого клуба Ринате Ахметове:

– Угадаете, где и когда так улыбались?

– Это мы с президентом клуба на презентации. С одной стороны стоял я, с другой – он. В этот день я подписал контракт и познакомился с господином Ахметовым. Мы провели много времени вместе.

Я очень жалею, что больше не было поводов увидеться с ним лично. Несмотря на наши профессиональные отношения, мне было очень приятно провести с ним время, поговорить о футболе в непринужденной атмосфере, не как подчиненный и руководитель.

Наш разговор больше напоминал обсуждение футбола в кругу друзей в пабе, – сказал Де Дзерби.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCZK-1922 (Кировоград)
11.12.2021 в 13:41
Какая милота, щас заплачу, этот ринат такая душечка
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...