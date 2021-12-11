Колос - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Это последний матч года не только для этих команд, но и для всего украинского футбола. Дальше – два с половиной месяца зимнего перерыва, которые все бы хотели провести в хорошем настроении. А хорошее настроение может обеспечить только победа.

"Колос" в последнее время штампует победы одна за другой, однако качество игры ковалевцев далеко не идеально. У "Миная" и того хуже – нет ни игры, ни результатов. Зато очень много шума и скандалов вокруг отдельных игроков и тренеров клуба.

Матч 18-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 12-го декабря 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн текстовую трансляцию обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>

Онлайн видео трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1". Если вы планируете смотреть матч в Интернете, ищите сигнал на платформах Oll.tv и Воля ТВ.