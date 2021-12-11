  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Это последний матч года не только для этих команд, но и для всего украинского футбола. Дальше – два с половиной месяца зимнего перерыва, которые все бы хотели провести в хорошем настроении. А хорошее настроение может обеспечить только победа.

"Колос" в последнее время штампует победы одна за другой, однако качество игры ковалевцев далеко не идеально. У "Миная" и того хуже – нет ни игры, ни результатов. Зато очень много шума и скандалов вокруг отдельных игроков и тренеров клуба.

Матч 18-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 12-го декабря 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн текстовую трансляцию обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>

Онлайн видео трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1". Если вы планируете смотреть матч в Интернете, ищите сигнал на платформах Oll.tv и Воля ТВ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...