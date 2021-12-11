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Старая травма дала о себе знать. Рыбалка не доиграл матч против Шахтера и покинул поле на носилках

Премьер-лига
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Очень сильно кричал Сергей от боли

Старая травма дала о себе знать. Рыбалка не доиграл матч против Шахтера и покинул поле на носилках

Новина українською

На данный момент "Александрия" принимает "Шахтер" в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На 53-й минуте при нулевом счета "горняки" убегали в контратаку, но Рыбалка поставил ногой блок Мудрику, не дав украинцу сместиться в центр поля.

Правда, пострадал сам Сергей, ведь моментально схватился за колено и стал корчиться от боли. Через несколько минут помощи медиков Рыбалку вынесли на носилках, а по дороге арбитр встречи продемонстрировал полузащитнику желтую карточку за срыв атаки на Мудрике.

Старая травма дала о себе знать. Рыбалка не доиграл матч против Шахтера и покинул поле на носилках - изображение 1

Напомним, что Сергей пропустил весь сезон 19/20 из-за травмы колена, а на поле смог вернуться только в 2021 году. Также отметим, что в лазарете "горожан" находятся еще Ковалец, Гринь и Стецьков.

В этом сезоне на счету Рыбалки 14 матчей во всех турнирах, в которых он записал в свой актив один гол и три ассиста.

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В статье: Сергей Рыбалка Шахтер (Донецк) Александрия
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