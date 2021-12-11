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ВИДЕО, как Мораес забил через две минуты после выхода на поле впервые за почти восемь месяцев

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вот это нападающий!

ВИДЕО, как Мораес забил через две минуты после выхода на поле впервые за почти восемь месяцев

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Александрия" принимает "Шахтер" в рамках 18-го тура УПЛ на стадионе "Ника" в Александрии.

Первыми открыли счет хозяева на 63-й минуте, но "горняки" к 77-й минуте уже успели выйти вперед. Второй гол забил нападающий Шахтера Жуниор Мораес, вышедший на поле впервые за почти восемь месяцев.

Форвард появился в игре вместо Фернандо на 75-й минуте, а уже через 123 секунды сделал счет на табло 1:2 в пользу гостей. Бразильский украинец воспользовался ошибкой Цурикова в обороне и переправил мяч мимо Билыка.

Это его первый гол с 10 апреля этого года. В последний раз он выходил на поле 17 апреля против "Динамо", а затем получил травму крестообразных связок колена.

Также отметим, что Мораес забил 103-й мяч в рамках УПЛ. До рекорда Реброва-Шацких еще 20 голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (7)
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Tenma7 (Чернигов)
11.12.2021 в 15:56
Кормилец напрягся.....
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
11.12.2021 в 15:56
иуда чмораес.... гнилой человек...
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+4
-3
ZNAK_VOPROSA
11.12.2021 в 16:15
О, известная представительница ЛГБТ сообщества нарисовалась, Вика Просто Какашкина. Жена Олексина и подружка Виктории Чмокассы-Смоктасы или просто харьковский петушок
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2021 в 15:47
Мораес прощается...
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0
-2
avatar
scorpius (Ck)
11.12.2021 в 15:57
Кем прощается? Тобой что ли?)
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0
-1
avatar
WuTаng (Київ)
11.12.2021 в 15:44
Інколи навіть динамівський шлак вистрілює
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0
-4
Hanter44 (Baburka)
11.12.2021 в 16:00
Mutant-ни ума,ни фантазии.
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0
0


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