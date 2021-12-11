ВИДЕО, как Мораес забил через две минуты после выхода на поле впервые за почти восемь месяцев

"Александрия" принимает "Шахтер" в рамках 18-го тура УПЛ на стадионе "Ника" в Александрии.

Первыми открыли счет хозяева на 63-й минуте, но "горняки" к 77-й минуте уже успели выйти вперед. Второй гол забил нападающий Шахтера Жуниор Мораес, вышедший на поле впервые за почти восемь месяцев.

Форвард появился в игре вместо Фернандо на 75-й минуте, а уже через 123 секунды сделал счет на табло 1:2 в пользу гостей. Бразильский украинец воспользовался ошибкой Цурикова в обороне и переправил мяч мимо Билыка.

Это его первый гол с 10 апреля этого года. В последний раз он выходил на поле 17 апреля против "Динамо", а затем получил травму крестообразных связок колена.

Также отметим, что Мораес забил 103-й мяч в рамках УПЛ. До рекорда Реброва-Шацких еще 20 голов.