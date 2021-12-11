Александрия - Шахтер 1:2. Голливудское возвращение Жуниора Мораеса

У каждого человека есть свое слабое место. Даже лучшие из нас этим страдали. Храбрый воин Ахиллес не смог пережить выстрел в пятку, Супермен страдал от криптонита, а великий Гвардиола начинает изобретать велосипед, когда добирается до решающих стадий Лиги Чемпионов. Все с изъянами, все уязвимы. "Шахтер" в последние годы страдает от "Александрии". В четырех играх украинский гранд не может обыграть коллектив из центральной Украины, а в двух последних играх вообще уходил только "на щите". Более того, пострадал от "горожан" и Роберто де Дзерби. Итальянец в первых 17-ти турах нынешнего сезона проиграл всего раз, и именно "Александрии". Юрий Гура обыграл его летом и теперь планировал повторить свой успех зимой. Или не планировал, а просто мечтал.

По правде говоря, для "Шахтера" сегодня матч имел больший вес, чем для своего соперника. И дело не столько в реванше. После фиаско в еврокубках, команде нужно брать трофеи на внутренней арене, чтобы хоть как-то смыть то, что случилось в последние полтора года. Гонка с "Динамо" в самом разгаре, и поскольку антагонисты идут вровень, любая потеря сильно ударит по турнирному положению. Более того, матч 18-го тура - последний в этом году, а значит именно в нем разыгрывалось "зимнее золото". У коллектива Гуры шансов подняться выше шестого места не было, но против гранда они тоже не каждый день играют. А потому мотивация присутствовала.

В первом тайме голов забито не было. И в этом фаворит может винить только самого себя. Три тура подряд команде де Дзерби было архисложно играть против "Ингульца", "Руха" и "Львова", которые садились низко, пространства не давали, вперед не шли. Сегодня было иначе. "Александрия" не стремилась бороться за инициативу, но все равно старалась играть смело, задорно. В атаку они выходили немалым числом, а значит сзади оставались дыры. "Шахтер" ими практически не пользовался. Было несколько ударов от Мудрика после смещения, выстрел Майкона с края штрафной, но это мизер. Также вспомним передачу на ход Фернандо, когда быстроногому форварду до мяча помешал добраться Билык. Кипер спас хозяев. Согласитесь, "Александрию" таким не возьмешь. Команда Гуры не просто так пропустила всего 14 голов в 17-ти играх. Меньше только у "Динамо" и "Шахтера".

А вот задумка хозяев работала идеально. Они сдерживали "оранжево-черных" без особого труда, при этом несколько раз неплохо пробив в сторону Трубина. Сначала целил Цуриков издали, после пробивал Мирошниченко, воспользовавшись нелучшей передачей Мудрика. Оба раза в створ, но Трубин все контролировал. Второй тайм продолжил ход первого. "Александрия" играла грамотно, а вот за счет чего "Шахтер" планирует открывать счет, было непонятно. А потому это сделали "горожане". Если гол Мельника отменили из-за офсайда, то спустя несколько минут помешать хозяевам не смог никто. Ни арбитр, ни защита "горняков". Третьяков промчался правым флангом, навесил в штрафную, откуда одинокий Кожушко расстрелял головой ворота соперника - 1:0. И ведь не скажешь, что не по игре.

Пропущенный гол вынудил де Дзерби быстро пускать в ход свеженьких Антонио и Соломона. Последний быстро сделал разницу, сравняв счет. Фернандо протащил мяч к штрафной хозяев, отпасовал на Манора, который с 16-ти метров исполнил в девять. Не получается командно - решайте индивидуально. Счет 1:1 вряд ли устраивал "Шахтер", а потому алленаторе решил кинуть в игру последний козырь - Мораеса. И он забил. Не играв с апреля, Жуниору понадобилось всего две минуты, дабы принести "Шахтеру" три очка. Цуриков ошибся в своей штрафной, Мораес оказался в нужном месте и точно пробил с правого угла вратарской. Одним словом, сыграл как настоящий нападающий.

В концовке было много нервов, претензии "Александрии на пенальти после попадания сферы в руку Антонио, а также финальный свисток. Похвалим "Александрию" за то, что устроила настоящую битву и пожелаем скорейшего возвращения Сергею Рыбалке. Опытный хавбек получил серьезную травму еще при счете 0:0. "Шахтер" взял важные три очка, переломив очень тяжелый матч. Но скажем ту же самую фразу, которую говорили после первой игры де Дзерби: "У итальянского алленаторе еще очень много работы".

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)

ФК Александрия - Шахтер 1:2

Голы: Олег Кожушко 63 - Манор Соломон 70, Жуниор Мораес 77

ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Иван Калюжный, Клаудио Спинелли, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк (Денис Устименко 88), Владимир Одарюк (Олег Кожушко 46), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Юрий Копина 56)

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде (Маркос Антонио 65), Тете (Манор Соломон 65), Михаил Мудрик (Артём Бондаренко 88), Николай Матвиенко, Исмаили, Педриньо (Ефим Конопля 88), Фернандо дос Сантос Педро (Жуниор Мораес 75)

Предупреждения: Владимир Одарюк 25, Денис Мирошниченко 28, Владислав Бабогло 48, Сергей Рыбалка 55, Олег Билык 70, Максим Третьяков 84, Иван Калюжный 90+5 - Исмаили 52, Додо 70, Педриньо 88