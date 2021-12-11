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Александрия - Шахтер 1:2. Голливудское возвращение Жуниора Мораеса

Премьер-лига
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(3 голосов)

Не играл полгода, вышел, забил победный

Александрия - Шахтер 1:2. Голливудское возвращение Жуниора Мораеса

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

У каждого человека есть свое слабое место. Даже лучшие из нас этим страдали. Храбрый воин Ахиллес не смог пережить выстрел в пятку, Супермен страдал от криптонита, а великий Гвардиола начинает изобретать велосипед, когда добирается до решающих стадий Лиги Чемпионов. Все с изъянами, все уязвимы. "Шахтер" в последние годы страдает от "Александрии". В четырех играх украинский гранд не может обыграть коллектив из центральной Украины, а в двух последних играх вообще уходил только "на щите". Более того, пострадал от "горожан" и Роберто де Дзерби. Итальянец в первых 17-ти турах нынешнего сезона проиграл всего раз, и именно "Александрии". Юрий Гура обыграл его летом и теперь планировал повторить свой успех зимой. Или не планировал, а просто мечтал.

По правде говоря, для "Шахтера" сегодня матч имел больший вес, чем для своего соперника. И дело не столько в реванше. После фиаско в еврокубках, команде нужно брать трофеи на внутренней арене, чтобы хоть как-то смыть то, что случилось в последние полтора года. Гонка с "Динамо" в самом разгаре, и поскольку антагонисты идут вровень, любая потеря сильно ударит по турнирному положению. Более того, матч 18-го тура - последний в этом году, а значит именно в нем разыгрывалось "зимнее золото". У коллектива Гуры шансов подняться выше шестого места не было, но против гранда они тоже не каждый день играют. А потому мотивация присутствовала.

В первом тайме голов забито не было. И в этом фаворит может винить только самого себя. Три тура подряд команде де Дзерби было архисложно играть против "Ингульца", "Руха" и "Львова", которые садились низко, пространства не давали, вперед не шли. Сегодня было иначе. "Александрия" не стремилась бороться за инициативу, но все равно старалась играть смело, задорно. В атаку они выходили немалым числом, а значит сзади оставались дыры. "Шахтер" ими практически не пользовался. Было несколько ударов от Мудрика после смещения, выстрел Майкона с края штрафной, но это мизер. Также вспомним передачу на ход Фернандо, когда быстроногому форварду до мяча помешал добраться Билык. Кипер спас хозяев. Согласитесь, "Александрию" таким не возьмешь. Команда Гуры не просто так пропустила всего 14 голов в 17-ти играх. Меньше только у "Динамо" и "Шахтера".

А вот задумка хозяев работала идеально. Они сдерживали "оранжево-черных" без особого труда, при этом несколько раз неплохо пробив в сторону Трубина. Сначала целил Цуриков издали, после пробивал Мирошниченко, воспользовавшись нелучшей передачей Мудрика. Оба раза в створ, но Трубин все контролировал. Второй тайм продолжил ход первого. "Александрия" играла грамотно, а вот за счет чего "Шахтер" планирует открывать счет, было непонятно. А потому это сделали "горожане". Если гол Мельника отменили из-за офсайда, то спустя несколько минут помешать хозяевам не смог никто. Ни арбитр, ни защита "горняков". Третьяков промчался правым флангом, навесил в штрафную, откуда одинокий Кожушко расстрелял головой ворота соперника - 1:0. И ведь не скажешь, что не по игре.

Пропущенный гол вынудил де Дзерби быстро пускать в ход свеженьких Антонио и Соломона. Последний быстро сделал разницу, сравняв счет. Фернандо протащил мяч к штрафной хозяев, отпасовал на Манора, который с 16-ти метров исполнил в девять. Не получается командно - решайте индивидуально. Счет 1:1 вряд ли устраивал "Шахтер", а потому алленаторе решил кинуть в игру последний козырь - Мораеса. И он забил. Не играв с апреля, Жуниору понадобилось всего две минуты, дабы принести "Шахтеру" три очка. Цуриков ошибся в своей штрафной, Мораес оказался в нужном месте и точно пробил с правого угла вратарской. Одним словом, сыграл как настоящий нападающий.

В концовке было много нервов, претензии "Александрии на пенальти после попадания сферы в руку Антонио, а также финальный свисток. Похвалим "Александрию" за то, что устроила настоящую битву и пожелаем скорейшего возвращения Сергею Рыбалке. Опытный хавбек получил серьезную травму еще при счете 0:0. "Шахтер" взял важные три очка, переломив очень тяжелый матч. Но скажем ту же самую фразу, которую говорили после первой игры де Дзерби: "У итальянского алленаторе еще очень много работы".

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)
ФК Александрия - Шахтер 1:2
Голы: Олег Кожушко 63 - Манор Соломон 70, Жуниор Мораес 77
ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Иван Калюжный, Клаудио Спинелли, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк (Денис Устименко 88), Владимир Одарюк (Олег Кожушко 46), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Юрий Копина 56)
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде (Маркос Антонио 65), Тете (Манор Соломон 65), Михаил Мудрик (Артём Бондаренко 88), Николай Матвиенко, Исмаили, Педриньо (Ефим Конопля 88), Фернандо дос Сантос Педро (Жуниор Мораес 75)
Предупреждения: Владимир Одарюк 25, Денис Мирошниченко 28, Владислав Бабогло 48, Сергей Рыбалка 55, Олег Билык 70, Максим Третьяков 84, Иван Калюжный 90+5 - Исмаили 52, Додо 70, Педриньо 88

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (52)
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Number13 (Мариуполь)
11.12.2021 в 16:30
Мораес - красавчик!!! Таки вырвали победу в таком тяжелом матче у заряженных бабками костоломов! рибальке отдельный "привет".
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0
0
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simargl (Чернигов)
11.12.2021 в 16:30
Хороший матч. Веселенький. С удовольствием посмотрел. Футбол от Гуры получше чем шарановский..., а Шахтер конечно сырой. Но победа по делу!! Ну и Мораес красава !!!! Наберет форму в зборной лишним не будет. Ну конечно если тренер сборной не засамодурит набрав Бесединых всяких...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 16:28
Паника дырявеньких очевидна, они понимают, что пролетают и это все яснее становится! Верняково так сказать!
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0
0
Серпень (Voznesensk)
11.12.2021 в 16:25
Мораес один решил игру. Щас такие форварды перевелись. Алексы играли хорошо. Если бы победили, то это было бы заслуженно.
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+1
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
11.12.2021 в 16:16
Как же вовремя для Шахтера наступает перерыв в чемпионате. Как же здорово сегодня дралась Александрия., побольше бы таких матчей ! ШД с победой, но в опорную зону нужен игрок, Майкон не тянет, Маркос очень маленький для силового футбола. Нужен новый Тимощук образца 2002- 2005.
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+3
-1
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scorpius (Ck)
11.12.2021 в 16:20
Тимощук был неплох, но для меня лучший опорник ШД последнего времени это Ферна.
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+2
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
11.12.2021 в 16:22
Да, Ферна был Топ!!!
0
0
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riccо-sc (Київ)
11.12.2021 в 16:12
Два динамівці, Мораес і Цуріков, ведуть Шахтар до чемпіонства! Шахтар не може, динамівці допоможуть
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+4
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 16:29
С Зарей пусть помогут еще)))
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0
0
MoriArti (Александрия)
11.12.2021 в 16:11
Я не могу сегодня поздравить команду визави с победой...увы....Шахтар сегодня возили мордой по газону......Да, проиграли, но виден уровень Ш. Если кто то назовет А. колхозом , то наверно из зависти...Динамо учитесь кротов гонять..................+ судье....
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+3
-6
MoriArti (Александрия)
11.12.2021 в 16:13
Для итальянца ----у нас новый газон
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0
-3
avatar
scorpius (Ck)
11.12.2021 в 16:14
Может и не лучшая игра в исполнении Шахтера, но победа добыта в равной борьбе и поздравить не помешало бы. Ваши сегодня газон грызли за премиальные, видимо, но не повезло.
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+6
-1
MoriArti (Александрия)
11.12.2021 в 16:16
бонусы!? от кого ? неужели от Д?
+4
-1
avatar
scorpius (Ck)
11.12.2021 в 16:17
Только т-ссс... шоб никто не догадался))
+2
-2
MoriArti (Александрия)
11.12.2021 в 16:24
Мы-Александриия, мы гордимся своим городом, и мы горды своей командой....Многие из молодежи законившие лучшие ВУЗы возвращаются домой, мы один из лучших городов для жизни...и идите по желтой кирпичной дорожке
0
0
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scorpius (Ck)
11.12.2021 в 16:29
MoriArti, не имею ничего против города и одноименного клуба, более того - клубу респект, что держится столько времени в вышке и не падает на дно. Желаю удачи!
0
0
avatar
scorpius (Ck)
11.12.2021 в 16:07
Если у всяких бокасс и дыркофанов подгорают пердаки, значит день прошел не зря)))
Ответить
+6
-6
Alex-696 (Немирів)
11.12.2021 в 16:22
Диркофан - то, до речі, ваш, данбасятський))) Він глорить за шохтьор)))
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
11.12.2021 в 16:25
"дыркофан" это не конкретная личность, а собирательный образ троллей и кротохейтеров
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 16:04
Шахтер лучший, не помогают премиальные соперникам!
Ответить
+4
-5
avatar
walcom (Киев)
11.12.2021 в 16:29
за то помогают премиальные судейкам
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
11.12.2021 в 16:03
Горняков с заслуженной победой над неудобным соперником. Мощное возвращение Мораеса. Молодец.
Ответить
+6
-5
Рівнянин (Рівне)
11.12.2021 в 16:04
Ви взагалі,гру дивились? Там,як каже Леоненко,дурак залетів.Тільки й всього!
Ответить
+5
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
11.12.2021 в 16:07
ты, видимо, дурак в футболе
+4
-3
аалекс ( Крым)
11.12.2021 в 16:16
Значимость этого гола трудно переоценить, особенно учитывая последние игры этих команд.
+2
-1
Рівнянин (Рівне)
11.12.2021 в 16:18
Вася Пупкін,всі дурні!Один ви розумний!
+2
0
дЫркофан
11.12.2021 в 16:02
пусть де дзерби скажет спасибо мораесу.и держит готовыми чемоданы
Ответить
+3
-3
Рівнянин (Рівне)
11.12.2021 в 16:06
Саме те.Це не тренер для такої ткоманди.
Ответить
+5
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
11.12.2021 в 16:09
ну да, тренер в команде 5 месяцев, в команде идет перестройка и омоложение. ты точно дурак
+2
-2
Рівнянин (Рівне)
11.12.2021 в 16:15
Вася Пупкін,згадаєш мої слова через рік.Якщо ще цей недотренер доживе в Шахтарі до того часу.Я поважаю Шахтар з часів Старухіна,Соколовського...,з тих часів,коли ти ще пішки під стіл ходив,але такого нікудишнього тренера,ще ніколи не було.В порівнянні з ним Фонсека і Каштру-генії,не кажучи вже про Луческу.
+3
0
avatar
walcom (Киев)
11.12.2021 в 16:00
Где Зебра отскочила с мартышками. После года шморалеса, как будто ЛЧ выиграли)) Правда судейка в конце в шорты наложил. Особенно смешно было, когда мяч в затылок попал и оно поставило штрафной)) хотя это чудо в двух метрах было)
Ответить
+3
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2021 в 16:03
Якби Повія не заштовхала, то однозначно би видумав щось типа пенальті.
Ответить
+2
-7
ZNAK_VOPROSA
11.12.2021 в 16:03
Смешно будет завтра когда "мужички" будут играть с "величайшим клубом мира, грандом европейского футбола" ФК ДерьНамО
Ответить
+7
-3
аалекс ( Крым)
11.12.2021 в 16:11
Думаю ляжет Заря.
+2
-3
avatar
walcom (Киев)
11.12.2021 в 16:15
да да а сегодня можно дрюкать всю ночь))
+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.12.2021 в 16:26
Заря всегда ложиться .недавно Скрипник говорил что он за Динамо
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 16:00
Жунька красава!!! Когда уже Шахтер научится решать в первом тайме, а то все время решают, когда прижимает..... Немогут решить с настроем, расхлябаность в каждой игре! Надо понять, что не такие уже они сверхкрутые...... Молодцы, сильнее всех в чемпионате, но надо агрессии немного!
Ответить
+5
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2021 в 16:04
Що ти блєєш, яке там решать. Шериф показав їхнє місце.
Ответить
+3
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 16:06
Я за уровень внутри нашего чемпионата, видел матч за суперкубок!
+4
-3
ZNAK_VOPROSA
11.12.2021 в 16:12
Ти рота свого закрий, витри сметану на губах, та йди собі на своє законне місце на па...шу, Вікторія Чмоктасса-Смоктаса
+3
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
11.12.2021 в 15:59
Изя обрезанный которого хотят обменять на какого то арангутанга даже бить по мячу умеет) Алексы что жы вы так в открытую слили комунальнику, прям совсем без палива. Вот из- за таких "побед" ахметовец берёт за щеку у молдован.
Ответить
+4
-9
аалекс ( Крым)
11.12.2021 в 16:08
Ответить
+4
-2
Рівнянин (Рівне)
11.12.2021 в 15:59
Було в Шахтарі два Футболіста з великої букви-Тайсон і Марлос.Все.Залишились одні бабуїни.В найближчому майбутньому,та ще й з полудуркуватим тренером,нічого цій команді не світить.
Ответить
+2
-6
дЫркофан
11.12.2021 в 16:00
уймись придурок
Ответить
+6
-3
Рівнянин (Рівне)
11.12.2021 в 16:01
Та мені-то що...Це ви будете ригать,розумненькі.
+2
-5
avatar
BohdanKoles (Київ)
11.12.2021 в 16:06
Припекло? Пока пока, Александрия!
Ответить
+2
-4
avatar
scorpius (Ck)
11.12.2021 в 15:56
Тяжелейшая игра, Александрия была заряжена как никогда. Мораеса с возварщением, вот кого команде не хватало!
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+8
-3
Djibouti (Djibouti)
11.12.2021 в 15:55
После 1:0 верил в победу Александрии
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+3
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2021 в 15:55
Цуріков подарував кротам очки.
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+5
-8
дЫркофан
11.12.2021 в 15:59
вчера ты падаль гавкала что "помогут судьи".сегодня во всём виноват цуриков.пусть твоё ......динамо завтра обделается в матче с зарёй.прикрой своё вонючее .....дырявая мразь
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+9
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2021 в 16:01
Суддя відмінив гол падаль ти смердюча
+3
-9
ZNAK_VOPROSA
11.12.2021 в 16:04
Ты даруєш лише свої роздовбані дірки, шмаркля
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+4
-5


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