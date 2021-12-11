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ФК Александрия - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Мораес выходит на замену и приносит победу "горнякам"

ФК Александрия - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Шахтер

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В матче 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию". Победу "горнякам" принес Жуниор Мораес - бразилец впервые вышел на поле за полгода после тяжелой травмы и отметился забитым мячем. До матча киевского "Динамо" подопечные Роберто Де Дзерби единолично занимают первое место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Юрия Гуры расположились на 6-й позиции.

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)
ФК Александрия - Шахтер 1:2
Голы: Олег Кожушко 63 - Манор Соломон 70, Жуниор Мораес 77

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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