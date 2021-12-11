ФК Александрия - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию". Победу "горнякам" принес Жуниор Мораес - бразилец впервые вышел на поле за полгода после тяжелой травмы и отметился забитым мячем. До матча киевского "Динамо" подопечные Роберто Де Дзерби единолично занимают первое место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Юрия Гуры расположились на 6-й позиции.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)

ФК Александрия - Шахтер 1:2

Голы: Олег Кожушко 63 - Манор Соломон 70, Жуниор Мораес 77