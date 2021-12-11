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ФК Александрия - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов
Мораес выходит на замену и приносит победу "горнякам"
Фото: ФК Шахтер
В матче 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию". Победу "горнякам" принес Жуниор Мораес - бразилец впервые вышел на поле за полгода после тяжелой травмы и отметился забитым мячем. До матча киевского "Динамо" подопечные Роберто Де Дзерби единолично занимают первое место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Юрия Гуры расположились на 6-й позиции.
Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)
Голы: Олег Кожушко 63 - Манор Соломон 70, Жуниор Мораес 77
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