Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гура: Тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они ЛЧ выиграли
Коуч "Александрии" подвел итоги поражения от "горнякам"
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился мыслями после
– Что ощущаете после матча, в котором вы вели в счете?
– Огорчение.
– Что стало ключевым в этой встрече?
– Компактность была в первом тайме, а во втором нас растянули чуть-чуть в середине, начали проходить передачи. За счет этого они и забили два мяча.
– Что с Рыбалкой?
– Пока ничего не знаю.
– Можно назвать его травму причиной поражения?
– Нет.
– Что с Дуброй, которого не было в заявке?
– У него подозрение на гайморит.
– Чувствовалось, что его сегодня не хватало?
– Я бы не сказал. Ребята выполняли все, что от них просили, отдавались на поле. Я очень благодарен им. Думаю, приятно всем, в том числе болельщикам, когда весь тренерский штаб "Шахтера" побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате.
– Довольны игрой Кожушко, который заменил Одарюка?
– Конечно. Одарюк отработал первый тайм и сказал, что уже под водой. Мы и заменили его.
– Насколько вы довольны командой в эти полгода.
– Доволен – 6-е место. Но недобрали несколько очков. Все знают, где мы потеряли – в тех матчах, в которых проиграли.
– Какой мы увидим "Александрию" во второй части сезона?
– Не знаю, посмотрим, придет время.
– Можно ожидать зимних трансферов?
– Можно, будем смотреть, – рассказал Гура.
Популярное сейчас
- Почему Петракову не место в сборной, даже если тот выведет Украину на Чемпионат мира
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Очередное поражение Шевченко, третье место Днепра-1. Главные новости за 10 декабря
- КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО