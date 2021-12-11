  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гура: Тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они ЛЧ выиграли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гура: Тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они ЛЧ выиграли

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Коуч "Александрии" подвел итоги поражения от "горнякам"

Гура: Тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они ЛЧ выиграли

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился мыслями после домашнего поражения от донецкого "Шахтера" в матче 18-го тура УПЛ.

– Что ощущаете после матча, в котором вы вели в счете?

– Огорчение.

– Что стало ключевым в этой встрече?

– Компактность была в первом тайме, а во втором нас растянули чуть-чуть в середине, начали проходить передачи. За счет этого они и забили два мяча.

– Что с Рыбалкой?

– Пока ничего не знаю.

– Можно назвать его травму причиной поражения?

– Нет.

– Что с Дуброй, которого не было в заявке?

– У него подозрение на гайморит.

– Чувствовалось, что его сегодня не хватало?

– Я бы не сказал. Ребята выполняли все, что от них просили, отдавались на поле. Я очень благодарен им. Думаю, приятно всем, в том числе болельщикам, когда весь тренерский штаб "Шахтера" побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате.

– Довольны игрой Кожушко, который заменил Одарюка?

– Конечно. Одарюк отработал первый тайм и сказал, что уже под водой. Мы и заменили его.

– Насколько вы довольны командой в эти полгода.

– Доволен – 6-е место. Но недобрали несколько очков. Все знают, где мы потеряли – в тех матчах, в которых проиграли.

– Какой мы увидим "Александрию" во второй части сезона?

– Не знаю, посмотрим, придет время.

– Можно ожидать зимних трансферов?

– Можно, будем смотреть, – рассказал Гура.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Гура Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
11.12.2021 в 18:02
Играла Александрия хорошо, а вот в комментарии Гуры звучит неуважение к сопернику. Наверное большое бабло пролетело мимо команды.
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
11.12.2021 в 17:45
Вот,типа уважаемый человек,а с порядочностью у него не все в порядке.Игру своей команды он отмечает,как достойную,а успех соперника пытается принизить.И даже не задумывается над тем,что принижая успех соперника,он занижает достоинство своей .
Ответить
+3
-5
Болельщик39 (Харьков)
11.12.2021 в 17:23
Смысл кипиша был в том, что забил человек впервые вышедший после тяжелейшей травмы. Они как бы радовались не столько за гол, сколько за всех людей, кто сумел преодолеть удары судьбы.
Ответить
+3
-1
avatar
LIUCIFERS (Киев)
11.12.2021 в 17:29
Гура об этом не знал,наверно,вот поэтому и ляпнул про лигу чемпионов. А Мораес молодец,после такой тяжёлой травмы.
Ответить
+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.12.2021 в 17:14
Обидно премиальные от Динамо ушли .стоит плачит
Ответить
+3
-7
Algrab (Костопiль)
11.12.2021 в 17:35
п н х, крисянин...
Ответить
+5
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2021 в 17:13
Отож, смоктар він такий, убогий.
Ответить
+3
-6
avatar
scorpius (Ck)
11.12.2021 в 17:01
"...будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате" - как знать, может будет и решающий.
Ответить
+4
-1
perogiv52 (.)
11.12.2021 в 17:11
Шахтёр это моё, очень рад за Александрию хороши ребята так держать
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...