Гура: Тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они ЛЧ выиграли

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился мыслями после домашнего поражения от донецкого "Шахтера" в матче 18-го тура УПЛ.

– Что ощущаете после матча, в котором вы вели в счете?

– Огорчение.

– Что стало ключевым в этой встрече?

– Компактность была в первом тайме, а во втором нас растянули чуть-чуть в середине, начали проходить передачи. За счет этого они и забили два мяча.

– Что с Рыбалкой?

– Пока ничего не знаю.

– Можно назвать его травму причиной поражения?

– Нет.

– Что с Дуброй, которого не было в заявке?

– У него подозрение на гайморит.

– Чувствовалось, что его сегодня не хватало?

– Я бы не сказал. Ребята выполняли все, что от них просили, отдавались на поле. Я очень благодарен им. Думаю, приятно всем, в том числе болельщикам, когда весь тренерский штаб "Шахтера" побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате.

– Довольны игрой Кожушко, который заменил Одарюка?

– Конечно. Одарюк отработал первый тайм и сказал, что уже под водой. Мы и заменили его.

– Насколько вы довольны командой в эти полгода.

– Доволен – 6-е место. Но недобрали несколько очков. Все знают, где мы потеряли – в тех матчах, в которых проиграли.

– Какой мы увидим "Александрию" во второй части сезона?

– Не знаю, посмотрим, придет время.

– Можно ожидать зимних трансферов?

– Можно, будем смотреть, – рассказал Гура.