Де Дзерби: Будет печально, если Марлос уйдет. Это грандиозный футболист

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о том, почему Марлос пропустил матч с "Александрией" (2:1):

– Марлос покидает "Шахтер"?

– Я не знаю, это не касается меня. У Марлоса травма, поэтому он не приехал. Не знаю, что будет. Если он уйдет – это очень печально. Это грандиозный футболист и очень приятный человек. Я очень уважаю и люблю его, – сказал Де Дзерби.

Напомним, контракт 33-летнего футболиста истекает в конце 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в УПЛ, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.