Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Будет печально, если Марлос уйдет. Это грандиозный футболист
Вингер важен для итальянского коуча
Фото: ФК Шахтер Донецк
Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о том, почему Марлос пропустил матч с "Александрией" (2:1):
– Марлос покидает "Шахтер"?
– Я не знаю, это не касается меня. У Марлоса травма, поэтому он не приехал. Не знаю, что будет. Если он уйдет – это очень печально. Это грандиозный футболист и очень приятный человек. Я очень уважаю и люблю его, – сказал Де Дзерби.
Напомним, контракт 33-летнего футболиста истекает в конце 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в УПЛ, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер 1:2. Голливудское возвращение Жуниора Мораеса
- Восстание чемпионского феникса. Прогноз на бой Ломаченко - Комми
- Шевченко – после матча против Сампдории: Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО