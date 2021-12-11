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Де Дзерби: Будет печально, если Марлос уйдет. Это грандиозный футболист

Премьер-лига
(1 голосов)

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Де Дзерби: Будет печально, если Марлос уйдет. Это грандиозный футболист

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о том, почему Марлос пропустил матч с "Александрией" (2:1):

– Марлос покидает "Шахтер"?

– Я не знаю, это не касается меня. У Марлоса травма, поэтому он не приехал. Не знаю, что будет. Если он уйдет – это очень печально. Это грандиозный футболист и очень приятный человек. Я очень уважаю и люблю его, – сказал Де Дзерби.

Напомним, контракт 33-летнего футболиста истекает в конце 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в УПЛ, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) ФК Александрия Роберто Де Дзерби
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2021 в 18:14
Так у вас новый акамедик Мудрик подрастает.
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Геродот (Винница)
11.12.2021 в 17:57
Если Марлос тебе так нужен, почему не говоришь с ним, с президентом? Тут, наверное, причин ухода Марлоса может быть две. Он, наверное, понимает, что с возрастом потерял скорость, сил уже не хватает на два тайма, поэтому не может демонстрировать свой прежний уровень и соответствовать тем задачам, которые ставит Шахтер. Но возможно причина в другом - он имеет гражданство Украины, но все таки он - бразилец, и его семья все-таки решила, что всем им лучше вернуться на родину. В любом случае, его надо поблагодарить за его игру в Украине. Всегда честно выполнял свою работу, никогда не был замешан в каких-то скандалах, игра его в лучшие времена всегда была высокого уровня. Его можно по праву назвать звездочкой украинского футбола. Жаль, но сейчас в Шахтере игроков его уровня почти нет.
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Рівнянин (Рівне)
11.12.2021 в 17:19
Для мене Марлос-академік! Якби він в свій час попав не в Металіст,а скажімо,в Реал,то Мессі не дорахувався би 2-3 золотих мячів! Дуже технічний,креативний і по-футбольному розумний гравець.А зараз в Шахтарі залишається одні бий-біжи.
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+1
0
fan sd
11.12.2021 в 17:11
а кто мешает продлить контракт?
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+2
0
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Red_Cat (Салоники)
11.12.2021 в 17:09
Марлос однозначно уйдет - это заслуга Дзерби.
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+2
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perogiv52 (.)
11.12.2021 в 17:05
Очень привыкли к нему ,хочется вспоминать только хорошее.
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+1
0
Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 17:04
Так поборись за футболёра, петушиное гнездо
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+5
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