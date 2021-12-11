Кучук: С Вересом мы ошиблись только в двух эпизодах

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал ничью с ровенским "Вересом" в матче 18-го тура УПЛ.

"Сегодня погода сжалилась над нами. А организаторы матча прекрасно подготовили поле. Спасибо им за это. Хорошо, что сумели вовремя доиграть первую часть чемпионата.

Спасибо за игру команде соперника. "Верес" – очень агрессивная команда. Спасибо также своим футболистам. За то, что отвечали соперникам не менее агрессивным и скоростным футболом. Сегодня мы ошиблись только в двух эпизодах.

Соперник пытался заманивать нас в среднюю зону, прессинговать и выходить в скорые атаки. Дважды им это удалось. Но это чисто тактические наши огрехи. Наша команда сражалась за каждый мяч. Даже проигрывая, сумели дожать соперника. Это характер", – рассказал Кучук.