УПЛ. Львов - Ворскла 1:1. Сквозь призму полтавских страданий

"Ворскла" – команда, по которой можно сверять календарь. Чем ближе к зимней паузе – тем меньше энергии и свежести. И тем больше кадровых проблем. Неделю назад против "Руха" в заявке "Ворсклы" было 18 игроков, сегодня против "Львова" – вообще семнадцать. Станислав Прус – абсолютный дебютант, Евгений Павлюк, Иван Нестеренко и Данило Хрипчук – тоже не частые гости даже для скамейки запасных.

В стартовом составе тоже были неожиданности. В частности, появление Богдана Кушниренко (Степанюк сломал ногу, Скляр давно травмирован, Кравчук и Пуцлин отстранены, поэтому пришлось латать дыры). Но самая большая неожиданность – это Александр Ткаченко вместо Дмитрия Ризныка в воротах. Лидер "Ворсклы", голкипер национальной сборной Украины, еще неделю назад получил травму и не тренировался.

У "Львова" были свои проблемы, однако Дулуб хотя бы сумел заполнить заявку. Вовремя вернулся после травмы Брикнер – формально он как раз и заменил дисквалифицированного Махмутовича. Можно обратить внимание на присутствие в стартовой обойме Александра Романчука, хотя до эффекта неожиданности имени "Ворсклы" это не дотягивает. Ко всем бедам полтавчан добавилось и то, что до десятой минуты они потеряли из-за травмы Игоря Пердуту. Максимов уже молился на зимние каникулы.

Хотя потеря Пердуты – тоже не конец неприятностей. Еще до перерыва тренер решил заменить игрока, заменившего Пердуту – по принципу "от греха подальше". Ведь в центре поля молодой Павлюк чуть не сломал ногу Зозуле. Если откровенно – это красная, но либеральный Ярослав Козык решил ограничиться желтой.

А тренер "Ворсклы" решил сразу убрать "пожарника" с поля. Полтавчане в то время обладали небольшим преимуществом, но оно не было тенденциозным. Во всяком случае, от начала матча "Львов" больше держал мяч и чаще выбегал в атаки. Однако без остроты. А "Ворскла" во время своего отрезка активности остроту как раз создавала. Тиль головой бил с прицелом в угол и почти расстреливал ворота, но Ильющенков сумел совершить сейв. Затем Рангел был на удобной ударной позиции, но не попал.

"Львов" шанс на миллион создал в конце первого тайма, когда была позиционная атака. Довгий получил мяч на углу штрафной площади, после чего то ли бил, то ли пасовал, но мяч оказался на дальней штанге точно на ноге у Зозули. Было несколько метров до ворот, однако Ткаченко успел сместиться и самозабвенно постелиться перед мячом. 1:1 по голевым шансам, 0:0 по счету.

Следует упомянуть и о точном ударе Рангела аккуратно перед свистком о завершении 45-минутки – мяч оказался в сетке ворот, но гол не легитимизовали из-за небольшого офсайда у бразильца. "Ворскла" напоминала себя саму недельной давности. Когда счет 0:0 не устраивает, учитывая имя и статус соперника, но когда нет сил бороться за что-то большее. Со старта второго тайма казалось, что гости в первую очередь будут стараться не потерять ничью. То есть, не пропустить.

Но могло все рухнуть, когда к позиционной атаке "Львова" присоединился Брикнер. Иван, игравший сегодня в опорной зоне, решился на удар из-за пределов штрафной площади, но попал в блок. Мгновенно пошла еще одна попытка – и теперь еще острее. В штангу. От каркаса мяч попал Ткаченко, а уже от него вылетел за пределы поля. Болельщики "Ворсклы" очень испугались в этом моменте, но позже испытывали другие эмоции – эмоции невыполнимой радости. Прошла контратака, прошел точный пас Рангела от линии ворот на набегавшего Кушниренко. Но удар полузащитника был очень неудачным.

"Ворсклу" этот момент вдохновил, и она продолжила идти вперед. И достигла своего благодаря стандарту. Подача от Кане с правого фланга на дальнюю штангу нашла Амилькара, тот пробивал или пасовал, мяч задел ногу Леки и затрепетал в сетке. Немножко неожиданно, но очень приятно для Юрия Максимова. С такой эффективностью можно было идти к победе, но прилетело оттуда, откуда не ждали. "Львов" атаковал, однако забил очень просто – передача Якимца, позиционная ошибка защитников, удар Ременяка, неудачная игра Ткаченко. Были куда более явные эпизоды для гола в этом поединке.

Но сложилось, как сложилось. В целом, ничья – справедливый результат. "Ворскла" доигрывала в условиях потери Челядина, что выглядело как издевательство над Максимовым. Однако доковыляли до финального свистка, хотя едва не привезли сами, когда Ткаченко не попал по мячу после передачи назад от Чеснакова. "Львов" хотел большего, но не имел класса, чтобы это заполучить. А апелляции относительно пенальти после игры Кане рукой/головой в собственной штрафной были бесполезными – слишком неоднозначный эпизод. Поэтому разошлись миром.

"Ворскла" еще больше отстала от третьей строчки, но укрепила свои позиции относительно преследователей "Десны" и "Александрии". И это, вероятно, положительное окончание года для Максимова. Как и для "Львова", которому просто важно не быть в зоне вылета.

Львів. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Владимир Высоцкий (Запорожье)

ФК "Львов" - "Ворскла" 1:1

Голы: Артур Ременяк 74 - Амилькар Коджови 65

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер (Артур Ременяк 69), Алексей Зозуля, Назарий Ныч (Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 77), Александр Романчук, Владимир Якимец, Эрнест Антви (Андрей Бусько 85), Максим Грисьо (Дмитрий Семенив 78), Сергей Политыло

"Ворскла": Александр Ткаченко, Игорь Пердута (Евгений Павлюк 8), Наджиб Якубу, Оливье Тилль, Иван Пешич, Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Артем Челядин (Даниил Хрипчук 86), Ибрахим Кане, Лукас Рангел, Богдан Кушниренко

Предупреждения: Максим Грисьо 10, Иван Брикнер 45+2, Алексей Довгий - Евгений Павлюк 37