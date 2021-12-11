ФК Львов - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 16-го тура УПЛ "Львов" и "Ворскла" расписали ничью. У команды Юрия Максимова катастрофическая ситуация с кадровым составом - полтавчане перед матчем и во время игры потеряли сразу несколько игроков . После этого поединка львовяне расположились на 12-й позиции в турнирной таблцице, а "Ворскла" - на 5-м месте.

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Владимир Высоцкий (Запорожье)

ФК "Львов" - "Ворскла" 1:1

Голы: Артур Ременяк 74 - Амилькар Коджови 65