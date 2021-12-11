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ФК Львов - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов
Катастрофа с ростером у полтавчан
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 16-го тура УПЛ "Львов" и "Ворскла" расписали ничью. У команды Юрия Максимова катастрофическая ситуация с кадровым составом - полтавчане перед матчем и во время игры
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Голы: Артур Ременяк 74 - Амилькар Коджови 65
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