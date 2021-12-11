Сергей Шебек: Фол Павлюка? Ворскла должна была играть в меньшинстве, и это могло отразиться на результате

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек обратил внимание на эпизод матча "Львов" - "Ворскла", в котором явно напрашивалась красная карточка для игрока полтавской команды Павлюка. Но арбитр Ярослав Козык ограничился желтой.

– Мы всегда говорим, что арбитры должны защищать футболистов на поле от грубых фолов, строго наказывать нарушителей. Однако в эпизоде ​​на 37-й минуте Козык почему-то проявил либеральность, не удалив игрока "Ворсклы" Павлюка. Он очень грубо сыграл против Зозули, рискуя нанести ему серьезную травму вплоть до перелома ноги, - взял слово Сергей Шебек.

- Странно, ведь Козык находился в хорошей позиции, ему никто не перекрывал обзор, поэтому судья должен был правильно оценить и трактовать эпизод. Почему ошибся? Непонятно. "Ворскла" должна была играть в меньшинстве, и это могло отразиться на результате.

Что касается момента на 80-й минуте, когда игроки "Львова" апеллировали по поводу пенальти за якобы игру рукой Кане, оценивать его сложно. Даже четыре повтора с разных ракурсов на телевидении не дали ответа на вопрос, какой именно частью тела остановил мяч Кане. А если не уверены, то трактовать этот эпизод как судейскую ошибку не можем.

Однако в целом тур плохой, это понятно уже сейчас, хотя еще три поединка впереди. Едва ли не в каждом матче есть существенные ошибки, что вынуждает со скептицизмом оценивать приход Риццоли в судейский корпус Украины. Ничего не меняется, – резюмировал судейский эксперт.

Отметим, что "Львов" и "Ворскла" в 18 туре УПЛ сыграли вничью 1:1.