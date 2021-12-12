Динамо - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Матчи между "Динамо" и "Зарёй" в последние годы можно считать принципиальными. Луганчане неоднократно отбирали очки у "бело-синих", к тому же, стали это стабильно делать на "Олимпийском", где свои домашние матчи проводят "динамовцы". Из четырёх последних встреч в Киеве только одна завершилась в пользу хозяев. Да и в том матче первой забила как раз "Заря". Как будет на этот раз?

Матч между "Динамо" и "Зарёй" состоится в воскресенье, 12 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток арбитр встречи Игорь Пасхал даст в 17:00.

Эту игру по ТВ покажет канал "2+2" - найти его вы можете в открытом доступе как на Т2, так и у своих кабельных или спутниковых операторов.

"Динамо" - "Заря" смотреть онлайн легально в интернете можно будет на множестве платформ. Мы рекомендуем выбрать сайт UA-Футбол, где будет плеер Youtube-канала FootballHub с трансляцией этого матча. Видео будет абсолютно бесплатным и в высоком качестве. Кроме того, увидеть игру можно будет и на других платформах, но они работают по подписке - oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ, TV Plus Lifecell, 1plus1.video.