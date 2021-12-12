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Дулуб: В Ворсклы только Пуцлин не играл. У нас тоже не было Махмутовича, поэтому за игроками 1:1
Но на самом деле у полтавчан было больше потерь
shakhtar.com
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал
“ – Не лучший результат. Это была последняя игра в этом году, и я думаю, что мы были ближе к победе, чем “Ворскла”, но не повезло. Думаю, сегодня нам прежде всего не хватило везения, а потом уже и мастерства игроков в тех эпизодах, которые у нас были. Мое мнение – там было легче забить, чем забить.
– "Ворскла" вышла без ряда основных игроков.
– Я не думаю, что у "Ворсклы" многих не было. Там только один Пуцлин не играл. У нас тоже не было Махмутовича, поэтому за игроками 1:1.
– У "Ворсклы" не было пятерых футболистов.
– Я не знаю, это их дело. По тому, что мы видели на поле – хорошая команда, хороший тренер, хорошо играют в футбол.
"Ворскла" – это команда стандартных ситуаций. Так оно и случилось, что мы получили в свои ворота после "стандарта". Мы не думали с заменой автора забитого гола, это была плановая замена. Ременяк должен был усилить нашу игру, потому что мы подстраивались под манеру игры "Ворсклы", под их стиль игры. Перешли на 3-5-2. Брикнер должен был нейтрализовать Тилля. Думаю, он справился со своей задачей”, – сказал Дулуб.
Отметим, что наставнику "Ворсклы" Максимову не были доступны на игру Ризнык, Пуцлин, Степанюк, Скляр и Кравчук
"Львов" сейчас идет 12-м в чемпионате, имея в активе 17 очков. Команда имеет преимущество в четыре зачетных пункта над 13-й позицией.
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