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Шахтер официально попрощался с Марлосом

Премьер-лига
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(4 голосов)

Эра бразильского украинца в составе "горняков" завершилась

Шахтер официально попрощался с Марлосом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте попрощался с полузащитником с украинским паспортом Марлосом.

У футболиста завершился контракт с клубом, и стороны решили его не продлевать.

Напомним, что Марлос присоединился к "Шахтеру" летом 2014-го года, перейдя из харьковского "Металлиста" за восемь миллионов евро. В составе "горняков" он провел 287 матчей, в которых отличился 74 голами и 65 ассистами. Также в его активе 12 трофеев: по четыре чемпионства Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины.

В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл в составе донецкого клуба в 27-ми матчах, в которых отличился тремя голами и пятью ассистами. Правда, все 90 минут он провел на поле всего пять раз. Собственно, последний раз такое случилось в его финальном матче за "Шахтер": против "Шерифа" Марлос провел весь поединок, а последние пять минут еще и был капитаном. Во вчерашней встрече с "Александрией" полузащитник участия не принимал.

Также отметим, что в период своих выступлений за "горняков" Марлос начал представлять национальную сборную Украины. Полузащитник отметился в составе "сине-желтых" одним голом и шестью ассистами в 26 матчах.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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kapost (Винница)
12.12.2021 в 12:27
Так, справедливо сказати велике спасибі Марлосу за гру. Класний футболіст, розумний. Успіхів!
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.12.2021 в 12:22
Там Мудрик є захваляний...
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