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Шахтер официально попрощался с Марлосом
Эра бразильского украинца в составе "горняков" завершилась
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" на официальном сайте попрощался с полузащитником с украинским паспортом Марлосом.
У футболиста завершился контракт с клубом, и стороны решили его не продлевать.
???? Марлос завершує виступи за «Шахтар» ⚒— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) December 12, 2021
ФК «Шахтар» дякує Марлосу за проведені в команді роки, самовіддачу, професіоналізм, креатив, забиті м'ячі та асисти. Зичимо успіхів і всього найкращого! ????????#Shakhtar https://t.co/nBzxfTEWMZ pic.twitter.com/pv85nVkzoy
Напомним, что Марлос присоединился к "Шахтеру" летом 2014-го года, перейдя из харьковского "Металлиста" за восемь миллионов евро. В составе "горняков" он провел 287 матчей, в которых отличился 74 голами и 65 ассистами. Также в его активе 12 трофеев: по четыре чемпионства Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины.
В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл в составе донецкого клуба в 27-ми матчах, в которых отличился тремя голами и пятью ассистами. Правда, все 90 минут он провел на поле всего пять раз. Собственно, последний раз такое случилось в его финальном матче за "Шахтер": против "Шерифа" Марлос провел весь поединок, а последние пять минут еще и был капитаном. Во вчерашней встрече с "Александрией" полузащитник участия не принимал.
Также отметим, что в период своих выступлений за "горняков" Марлос начал представлять национальную сборную Украины. Полузащитник отметился в составе "сине-желтых" одним голом и шестью ассистами в 26 матчах.
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