Кучук после матча с Вересом вспомнил оскорбления Де Дзерби: Я постараюсь доказать, кто здесь тренер

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал матч против "Вереса", а также в конце высказался в ответ наставнику "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который оскорбил тренерский штаб руховцев:

“К счастью, с погодой сегодня повезло. День или два назад можно было не доиграть чемпионат. "Верес" агрессивно играл, но спасибо нашим игрокам за то, что действовали не менее агрессивно. Команда сражается, команда сумела дожать соперника. И справедливо дожала. И не сидели, как говорит один специалист, чтобы было стыдно. А именно выиграть.

Первая часть сезона? Я не могу быть доволен. Буду доволен, когда будем выигрывать.

Кто-то говорит, что я не тренер. Я постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер. Я буду ждать”, - сказал Кучук.