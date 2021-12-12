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Кучук после матча с Вересом вспомнил оскорбления Де Дзерби: Я постараюсь доказать, кто здесь тренер

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Уже ждет очной встречи с итальянцем

Кучук после матча с Вересом вспомнил оскорбления Де Дзерби: Я постараюсь доказать, кто здесь тренер

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал матч против "Вереса", а также в конце высказался в ответ наставнику "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который оскорбил тренерский штаб руховцев:

“К счастью, с погодой сегодня повезло. День или два назад можно было не доиграть чемпионат. "Верес" агрессивно играл, но спасибо нашим игрокам за то, что действовали не менее агрессивно. Команда сражается, команда сумела дожать соперника. И справедливо дожала. И не сидели, как говорит один специалист, чтобы было стыдно. А именно выиграть.

Первая часть сезона? Я не могу быть доволен. Буду доволен, когда будем выигрывать.

Кто-то говорит, что я не тренер. Я постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер. Я буду ждать”, - сказал Кучук.

Отметим, что "Рух" получил пять очков за финальные три матча года и занимает 11 место в турнирной таблице.

Также добавим, что поединок, на который будет ждать Кучук, состоится в конце текущего сезона УПЛ: в финальном туре “Рух” примет “Шахтер” на “Арене Львов”.

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В статье: Леонид Кучук Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Рух (Львов) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
12.12.2021 в 14:16
Так ..."вы оба рябое."(с)
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