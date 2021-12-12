Черноморец забил Металлисту 1925 два гола за первые пять минут. У Кравченко – шедевр – ВИДЕО

"Черноморец" и "Металлист 1925" сейчас закрывают себе футбольный год. События в матче разворачивались очень быстро.

На третьей минуте в счете повели одесситы благодаря голу Авагимяна, который сместился с левого фланга в центр и в окружении трех оппонентов пробил в дальний угол.

А уже на пятом 2:0 на табло сделал капитан хозяев Сергей Кравченко. Полузащитник первым был на подборе в центре поля и в касание пробил с 30-ти метров точно в левый угол ворот.

Отметим, что для Авагимяна этот гол стал пятым в текущем чемпионате - сейчас он лучший бомбардир "Черноморца". А вот Кравченко забил в УПЛ впервые за шесть лет. В последний раз он отмечался еще за “Волынь” в сентябре 2015-го года в ворота “Карпат”.