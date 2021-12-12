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Черноморец забил Металлисту 1925 два гола за первые пять минут. У Кравченко – шедевр – ВИДЕО

Премьер-лига
(4 голосов)

"Моряки" ошарашили соперника на старте встречи

Черноморец забил Металлисту 1925 два гола за первые пять минут. У Кравченко – шедевр – ВИДЕО

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

"Черноморец" и "Металлист 1925" сейчас закрывают себе футбольный год. События в матче разворачивались очень быстро.

На третьей минуте в счете повели одесситы благодаря голу Авагимяна, который сместился с левого фланга в центр и в окружении трех оппонентов пробил в дальний угол.

А уже на пятом 2:0 на табло сделал капитан хозяев Сергей Кравченко. Полузащитник первым был на подборе в центре поля и в касание пробил с 30-ти метров точно в левый угол ворот.

Отметим, что для Авагимяна этот гол стал пятым в текущем чемпионате - сейчас он лучший бомбардир "Черноморца". А вот Кравченко забил в УПЛ впервые за шесть лет. В последний раз он отмечался еще за “Волынь” в сентябре 2015-го года в ворота “Карпат”.

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
12.12.2021 в 16:11
голы забили игроки ЧО а не Птенцы ДК2 а Мороз стоит смотрит игру а не руководит игроками --зачем он нужен и Дубко опять отличился в первом матче забил и в этом --надо прощаться с ДК2 и Дубко пока не вылетели в 1 лигу
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alex.belogubko (одесса)
12.12.2021 в 15:02
бейте чаще по воротам а защита не играйтесь в своей штрафной -игру с Рухом забыли --доигрались 3 гола пропустили
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 14:59
Такое себе, учитывая, что проплачено!
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-4
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килия12 (Одесса)
12.12.2021 в 15:49
Это парнокопытные обычно шубами расплачиваютя за нужный результат,так что не пыхти!
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