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Тимчик и Гармаш – в основе Динамо на матч против Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Стали известны составы команд

Тимчик и Гармаш – в основе Динамо на матч против Зари

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 18-го тура УПЛ "Динамо" встретится с "Зарей" в Киеве на НСК "Олимпийский". Главные тренеры команд Мирча Луческу и Виктор Скрипник выбрали стартовые составы на поединок.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш.

"Заря": Мацапура – ​​Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Хомченовский, Цвек, Назарина – Алаххяр, Гладкий, Громов.

Команды начнут встречу в 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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В статье: Денис Гармаш Заря (Луганск) Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 16:14
Чоловіки проти мужиків
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0
0
Hanter44 (Baburka)
12.12.2021 в 16:07
Будем считать,сколько раз Гармаш упадет в штрафной Зари.
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 16:14
А якщо будуть бити по ногам що робити Гармашу?)
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0
0


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