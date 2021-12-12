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Тимчик и Гармаш – в основе Динамо на матч против Зари
Стали известны составы команд
фото - Олександр Приходько
В рамках 18-го тура УПЛ "Динамо" встретится с "Зарей" в Киеве на НСК "Олимпийский". Главные тренеры команд Мирча Луческу и Виктор Скрипник выбрали стартовые составы на поединок.
"Динамо": Бущан – Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш.
"Заря": Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Хомченовский, Цвек, Назарина – Алаххяр, Гладкий, Громов.
Команды начнут встречу в 17:00.
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