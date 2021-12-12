Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер уходит в отпуск
Команда встретится уже в январе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 12 декабря, утром донецкий "Шахтер" провел командное собрание в киевском отеле "Опера", после которого команда уходит в отпуск.
Наставник Роберто Де Дзерби произнес речь, во время которой поблагодарил футболистов за первую часть сезона. Коуч подметил, что осенняя часть чемпионата была очень сложной для клуба. После нее важно хорошо отдохнуть и правильно подойти к второй половине сезона.
В слудеющий раз команда встретится уже 13 января. Игроки в течение трех дней пройдут медосмотр, а 16 января вылетят на первый сбор в Турцию.
Популярное сейчас
- Ломаченко прокомментировал победу над Комми: Я думаю, что заслуживаю бой с Камбососом
- Ломаченко уничтожил Комми. Как это было
- Василий Ломаченко с нокдауном убедительно победил Ричарда Комми
- КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО