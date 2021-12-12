Шахтер уходит в отпуск

Сегодня, 12 декабря, утром донецкий "Шахтер" провел командное собрание в киевском отеле "Опера", после которого команда уходит в отпуск.

Наставник Роберто Де Дзерби произнес речь, во время которой поблагодарил футболистов за первую часть сезона. Коуч подметил, что осенняя часть чемпионата была очень сложной для клуба. После нее важно хорошо отдохнуть и правильно подойти к второй половине сезона.

В слудеющий раз команда встретится уже 13 января. Игроки в течение трех дней пройдут медосмотр, а 16 января вылетят на первый сбор в Турцию.