  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер уходит в отпуск
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер уходит в отпуск

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда встретится уже в январе

Шахтер уходит в отпуск

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 12 декабря, утром донецкий "Шахтер" провел командное собрание в киевском отеле "Опера", после которого команда уходит в отпуск.

Наставник Роберто Де Дзерби произнес речь, во время которой поблагодарил футболистов за первую часть сезона. Коуч подметил, что осенняя часть чемпионата была очень сложной для клуба. После нее важно хорошо отдохнуть и правильно подойти к второй половине сезона.

В слудеющий раз команда встретится уже 13 января. Игроки в течение трех дней пройдут медосмотр, а 16 января вылетят на первый сбор в Турцию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
12.12.2021 в 17:55
Цікаво скільки мавп назад з відпустки не вернуться
Ответить
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
12.12.2021 в 17:54
Пока что на троечку сезон. Провал полный в еврокубках. И в чемпионате не сильно убедительно. Но хоть суперкубок взяли.
Ответить
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.12.2021 в 17:57
Дерьмогорох, привыкай, это место бомжей
Ответить
0
-1
italiano
12.12.2021 в 17:54
Чмошная даунецкая помойка всосала у Шерифа 2-0 ,теперь можно отдохнуть))..пхахаха
Ответить
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.12.2021 в 17:56
И у остальных
Ответить
0
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
12.12.2021 в 17:57
Дупамо, дырявая помойка проиграла Шерифу еще в 2011, а ты до сих пор забыть не можешь?!!
Ответить
0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
12.12.2021 в 17:42
самые преданные болельщики ШД уже отписались ниже. и пусть болеют корявенько, но кто как умеет. спасибо, что проявляете живой интерес к команде.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 17:07
устали, на отдых пора. я б за такую ЛЧ на базе бы запер до НГ
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
12.12.2021 в 16:49
После таких полугодовых страданий и качества игры, Реле должен их отправить в окопы, а не в отпуск
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...