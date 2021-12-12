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Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Интригующая битва одних из лидеров лиги

Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Представители Украины в групповых этапах еврокубков завершают календарный год очным поединком. "Динамо" получает шанс стать зимним чемпионом в первой части сезона. Для этого нужно побеждать сегодня в два мяча и более, чтобы улучшить разницу мячей по сравнению с "Шахтёром". Однако при любых раскладах, если "динамовцы" выиграют, у двух наших грандов накануне паузы до февраля будет равное количество очков. "Заря" из-за победы "Днепра-1" и ничьей "Ворсклы" уже точно никуда не сдвинется с четвёртой строчки. Правда, может подобраться к днепрянам на расстояние в два пункта.

Смотрите игру "Динамо" - "Заря" онлайн бесплатно и в хорошем качестве прямо в этой новости в плеере Youtube-канала FootballHub. Также следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)
Vbet-лига. 18-й тур
12 декабря. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Американец 2000
12.12.2021 в 17:29
Сколько уже раз игроки Зари " случайно " отдают пас Динамовцам (((((((((((((((((((((((
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.12.2021 в 17:54
А почему ипанутые считают, что если поставить миллион смайликов, то всем будет смешно?
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0
0
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Американец 2000
12.12.2021 в 17:24
То что происходит на поле сейчас - это позорище (((((((((((((((((((((Заря просто расставила ноги и ждёт когда ей воткнут ((((((((((((((((((
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+2
-2
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дід Сашко
12.12.2021 в 17:32
Начебто зима...
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.12.2021 в 17:55
Нет, на поле нет твоей мамки :)
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0
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