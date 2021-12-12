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Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интригующая битва одних из лидеров лиги
Фото: ФК Заря
Представители Украины в групповых этапах еврокубков завершают календарный год очным поединком. "Динамо" получает шанс стать зимним чемпионом в первой части сезона. Для этого нужно побеждать сегодня в два мяча и более, чтобы улучшить разницу мячей по сравнению с "Шахтёром". Однако при любых раскладах, если "динамовцы" выиграют, у двух наших грандов накануне паузы до февраля будет равное количество очков. "Заря" из-за победы "Днепра-1" и ничьей "Ворсклы" уже точно никуда не сдвинется с четвёртой строчки. Правда, может подобраться к днепрянам на расстояние в два пункта.
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"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)
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12 декабря. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
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