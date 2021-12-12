Заря сообщила Аллахяру, что он покинет клуб

Сегодня, 12-го декабря, в матче последнего тура осенней части УПЛ киевское "Динамо" встречается с луганской "Зарей". Матч начался в 17:00 на НСК "Олимпийский".

Ютуб-канал "FootballHub" в передматчевой студии сообщил о том, что вингер "Зари" Аллахяр Сайядманеш покинет команду Скрипника зимой.

Напомним, иранец играет за "Зарю" на правах аренды из "Фенербахче". Ранее луганский клуб длительное время вел переговоры с турецкой командой о выкупе прав на Сайядманеша.

В текущем сезоне Аллахяр провел 15 матчей за "Зарю", в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.