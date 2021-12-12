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Заря сообщила Аллахяру, что он покинет клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Серьезная потеря для луганчан

Заря сообщила Аллахяру, что он покинет клуб

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Сегодня, 12-го декабря, в матче последнего тура осенней части УПЛ киевское "Динамо" встречается с луганской "Зарей". Матч начался в 17:00 на НСК "Олимпийский".

Ютуб-канал "FootballHub" в передматчевой студии сообщил о том, что вингер "Зари" Аллахяр Сайядманеш покинет команду Скрипника зимой.

Напомним, иранец играет за "Зарю" на правах аренды из "Фенербахче". Ранее луганский клуб длительное время вел переговоры с турецкой командой о выкупе прав на Сайядманеша.

В текущем сезоне Аллахяр провел 15 матчей за "Зарю", в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин Аллахяр Саядманеш
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
12.12.2021 в 17:59
Зря, можно было потом продать его за 10 млн Евро в Топ-чемпионат. Видимо у Зари нет денег чтобы купить его.
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Viktor Ivanjvich
12.12.2021 в 17:53
об этом уже все знали давно
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
12.12.2021 в 17:49
Вангую до сезону 25/26 такої команди як Зоря Луганськ не буде в УПЛ. Повторять долю Олімпіка і МетаДона((
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-1
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Viktor Ivanjvich
12.12.2021 в 17:53
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