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Шахтёр доволен. Динамо - Заря 1:1

Премьер-лига
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(2 голосов)

Команда Луческу не смогла удержать победный результат

Шахтёр доволен. Динамо - Заря 1:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Составы обеих команд на данном этапе сезона читались очень легко, поэтому подробно останавливаться на их анализе смысла нет. Отметить можно разве что третий подряд выход в старте у "Зари" Гладкого, что для меня стало неожиданностью, а также появление на поле с первых минут Аллахяра, для которого, судя по всему, это был заключительный поединок в составе луганчан. Если не в его карьере, то в ближайшей перспективе точно. У "Динамо" вопрос был только один: кто сыграет слева в полузащите. Вышел де Пена. Гармаш, как бы мы ни выбирали среди других подающих надежды форвардов с белорусским и венесуэльским паспортом, сейчас вне конкуренции.

Расклады перед игрой также были хорошо известны: выигрывай Киев в два гола, и он становится зимним чемпионом. Да, только по разнице мячей, но тем не менее. Для ахметово-суркисовских футбольных войн важно и это. "Заря" же могла сократить отставание до "Днепра-1" до двух очков, что накануне второй части сезона было очень важно.

Гости сразу отдали мяч сопернику, показав, что атаковать сегодня будут лишь в исключительных обстоятельствах. Как показал первый тайм, таких обстоятельств было не много, учитывая, что чемпион Украины накрывал луганчан уже на их половине поля. Лучшее, чем запомнилась "Заря", стал отлиный удар Назарины с полукруга штрафной рядом с левой стойкой.

"Динамо" же атаковало много. Через фланги и иногда центром. Очень понравилась активность Миколенко, который регулярно загружал мяч в штрафную, но то ли передачи шли не туда, то ли замыкать оказывалось некому. Безусловно, самый интересный эпизод на свой счёт записал Цыганков: Виктор практически от правой линии штрафной великолепно закручивал снаряд под дальнюю стойку, но попал в каркас ворот. Из остального - два шанса Гармаша. В первом из них Денис из центра штрафной стрелял с разворота, но Мацапура среагировал. Второй случился уже через три минуты: теперь нападающий замыкал дальнюю стойку, нужно был пробить в пустой угол ворот, но Денис попал в тёзку Фаворова.

Чувствовалось, что выключаться до свистка на перерыв гостям не следует, потому что "Динамо" будет играть до конца. Так и произошло: трёхходовка Шапаренко - Гармаш - Буяльский с выходом последнего на ударную позицию в середине штрафной оставила гостей в статусе проигрывающих.

Если "Заря" не доиграла первый тайм, то "Динамо" не вышло на второй. Видимо, в раздевалке чемпион уже по традиции решил, что после первого гола игра в УПЛ сделана. Но нет. Хозяева позволили игрокам в чёрной форме разогнать отличную широкую атаку, не накрыв всех оппонентов. Это позволило Фаворову справа отдать в штрафную на Аллахяра, а Саядманеш в возможно своём прощальном матче за луганчан с разворота забил.

Гости после перерыва в принципе выглядели уверенее в себе, настырнее, сконцентрированнее, ещё компактнее. Не сказать, что игра шла равной с возможностями забить с обеих сторон, однако у луганчан наконец-то стало также что-то получаться впереди. Например, практически сразу после гола "Заря" разогнала ещё одну контратаку, но Назарина в ближнем бою переиграть Бущана не смог.

Однако куда больше создали хозяева. Другой вопрос, что не хватало последнего удара. А когда он был, на ленточке блистал Мацапура. Голкипер вытащил очень непростой удар после рикошета Цыганкова, среагировал на выстрел Караваева низом, а также спасал во множестве более мелких моментов.

Да, "Заря" сегодня играла вторым номером. Но чему удивляться? Луганчане сейчас не в том состоянии, чтобы рубиться с нашими топами на равных. У "Динамо" сегодня не шло в атаке, а когда хоть что-то получалось, то подводила реализация или отличная игра на ленточке Мацапуры. И да: Киеву настолько же не хватает форварда, насколько и "Шахтёру". Только у дончан успел к концу года вернуться Мораес и принести победу "горнякам" против "Александрии", а вот Беседин у киевлян всё ещё в лазарете. Пожалуй, это главная причина, почему действующий чемпион уходит на зимовку с двухочоковым отставанием от главного конкурента.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)
Динамо - Заря 1:1
Голы: Виталий Буяльский 44 - Аллахяр Саядманеш 49
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 57), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Тымчик (Александр Караваев 57), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Артём Громов (Владислав Кабаев 73), Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр Саядманеш
Предупреждения: Дмитрий Мацапура 53, Егор Назарина 77

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (149)
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seryiezik (Киев)
12.12.2021 в 19:38
Вот так почтили память ушедшего в мир иной Парамона...
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+1
0
krakow (Херсон)
12.12.2021 в 19:35
Ступар поднят по тревоге? Не верю,что нечего накопать.Просто шепните на ухо - Монзуль.
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0
-2
Kela (Одесса)
12.12.2021 в 19:34
Заря молодцы.
Ответить
0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
12.12.2021 в 19:33
На превеликий жаль Луческу довіряє тільки десятку польових гравців... А наші гравці не витримують навіть не супернапружений чемпіонат... А враховуючі центрбеків-малоліток і пропускаємо легко, а забиваємо важко.
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:32
как я и говорил перед матчем, Зоря сможет отстоять хороший результат, если кто-то из оставшихся хороших игроков сможет проявить инд.мастерство, так и случилось) правда, сегодня их снова стало меньше, команду покидает Аллахъяр. После многих лет постоянного ухода основных Зоря уже не может играть с ДК и ШД даже условно на равных, и сегодняшний матч это еще раз подтвердил: глухая инфарктная оборона в расчете на контры, дикое количество брака и потерь мяча, выносы. Аллахъяры уходят, Имерековы и Жуниньи остаются, это путь на самоуничтожение, но шо поделаешь, если его выбрал "президент" геллер. А пока просто болеем. Молодцы, мужики
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+2
0
Pianist (Киев)
12.12.2021 в 19:32
Вот и уровень Динамо. Это максимум этих пацанов в татуировках. И они не сильно парятся по этому поводу. Участники форума переживают больше, чем футболисты, которые завтра со своими губодуйками улетят на Мальдивы. Так что нечего тут душу рвать нам… До встречи весной.
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+5
-1
avatar
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2021 в 19:31
Дорогие Кроты! С зимним чемпионстаом!
Ответить
+4
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 19:30
Суркіс не підсилив команду влітку от і наслідки.
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+6
0
avatar
ascent (Луксор)
12.12.2021 в 19:32
Просто достойных не нашлось: кто сравнится с Цыганковым, Шапаренко и т.п.?
Ответить
0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 19:35
Мбаппе і Роналду
+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
12.12.2021 в 19:30
Сайт озадачен даже заголовка придумать не могут.
Ответить
+2
-4
хмельничанин (Хмельницкий)
12.12.2021 в 19:28
О чём можно говорить, если у Динамо на старте выходит Шапаренко-абсолютно безмозглый пацан, которого почему-то считают звездой. В 10% матчей он приносит пользу команде,отдаёт результативные пасы и даже иногда голы забивает. Но почему никто не хочет обратить внимание на остальные 90% матчей.
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+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 19:28
Здається мені сьогодні команда Луческу програла чемпіонат. Що толку з 25 гольових, якщо немає майстерності? ЛЧ це чітко довела.
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+3
-2
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:26
simargl (Чернигов), Gafan777 (Каменка), Kolibri (Киев. Новая Англия.), таврия19752009 (симфероп) - шайка сцикливих плаксивих балаболок
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+5
-6
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
12.12.2021 в 19:26
Мутант, пора в бан.
Ответить
+2
-5
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:28
Прожуй лайно, потій тявкай.
+2
-3
Gafan777 (Каменка)
12.12.2021 в 19:27
Да иди ты просто на*уй ,причём весь, чучело, Заря должна была брать 3 очка, а они слились дыркам на ничью)
Ответить
+4
-7
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:28
Gafan777 - тобі йти навіть не потрібно, ти сциклива балаболка з ху-м роті родилась
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2021 в 19:28
Кому повинна, смоктарю?
+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:33
тебе-то нхй не надо ходить, ты уже на нем сидишь, балаболочка)
+2
0
avatar
genpet (Николаев)
12.12.2021 в 19:25
Как вам замена супер "форварда" Гармаша на 90 мин.? Своевременная?
Ответить
+3
0
Fishing 555 (Rivne)
12.12.2021 в 19:25
Честно говоря не думал что киевляне этот матч просрут забивать никому команда дрянь
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+3
-3
Hanter44 (Baburka)
12.12.2021 в 19:27
никому-нЕкому.
Ответить
+2
-2
avatar
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2021 в 19:25
Всех болел Шахтёра с зимним чемпионством!!!
Ответить
+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
12.12.2021 в 19:24
Хороший матч. Честная драка.
Ответить
+6
0
ZNAK_VOPROSA
12.12.2021 в 19:22
Цікаво почитати думку великих експерДів, представників ЛГБИ Віку Чмоктассу-Смоктасу та її подружку Віку Просто Какашкіну. Ці два знаних півня завжди бачать лише змову. Скажуть, що Ахметов всіх купив
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+1
-6
ZNAK_VOPROSA
12.12.2021 в 19:20
Вперше Зоря зіграла чесно проти Динамо.
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+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
12.12.2021 в 19:34
Хоть бы статистику встреч изучил...
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 19:18
Уровень дырявых такой, что не могут забить, когда пол команды стараются угодить голубым...... Печально (((((( Днище!!!
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+5
-6
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:19
шахтьор вчора грав - всі були там: голубі диряві, дніще.
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0
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:21
эй дырявый, ты почему не отвечаешь ртом за свои предматчевые базары?
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+3
-4
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:23
Хіба воно здатне відповідати за слова? Воно скурвилось з лугандоніїї, після того як волало "ввєді"
+2
-3
Gafan777 (Каменка)
12.12.2021 в 19:31
А тебя Заря и ДК вообще не должны волновать и спрашивать кто тут и что говорит или говорил , ты займись возрождением торпеды)
0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:36
777 - все что можешь ответить, ротик? быть тебе здесь вечно унижаемой)
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.12.2021 в 19:24
У Динамо с Шахтёром уровень мы видели в ЛЧ.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
12.12.2021 в 19:15
Динамо импотентное, убогое и примитивное сборище клоунов. То не они выиграли чемпионат в прошлом сезоне, а просто кроты провалились из-за смены поколений. А чемпионами с такой игрой эти кривоногие придурки не будут ещё лет 10.
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+10
-2
Gafan777 (Каменка)
12.12.2021 в 19:29
Ай хорош, ну порезал правду матку
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+2
-2
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Американец 2000
12.12.2021 в 19:14
Динамо - сыграло на своём уровне ((((( У них уровень сейчас середняка УПЛ !!!
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+4
-3
vituynia (Черкассы)
12.12.2021 в 19:14
Да уж,в последнем матче года,динамовцы сумели испортить настроение своим болельщикам. Такое впечатление, что этот состав прибавить уже не сможет. Есть контроль мяча, но нету командной скорости и остроты. В который раз разочаровывает Цыганков, есть хорошая скорость и техника,но нет мысли. Ну и катастрофа с завершением. Номинальных и не очень нападающих куча,а забивать и играть некому. Обменять бы их всех скопом на одного нормального форварда. Потеряли важные очки,теперь остаётся надеяться на "гениальные" решения Дзерби, что бы вернуть первое место.
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+5
0
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ProstoFAN (Донецк)
12.12.2021 в 19:13
Неожиданно. Думал, что ДК и ШД будут решать вопрос чемпионства в личных встречах. Ан нет. Спасибо Заре за помощь.
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-2
Зритель (Харьков)
12.12.2021 в 19:10
Похоже, что Шахтёр выиграет чемпионат.
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+6
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
12.12.2021 в 19:11
Конечно выиграет если защитники команд соперниц как вчера будут мячи отдавать комунальникам
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+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
12.12.2021 в 19:12
А такое ДК заслуживает чемпионство?
+5
-2
Alex-696 (Немирів)
12.12.2021 в 19:12
А такий шохтьор заслуговує???
+2
-4
FC Energy (Новая Каховка)
12.12.2021 в 19:13
В личной встрече будет видно
Ответить
+4
-2
Alex-696 (Немирів)
12.12.2021 в 19:16
16 гравців проти 11 на користь донбасяо?
+1
-4
FC Energy (Новая Каховка)
12.12.2021 в 19:36
Ну конечно, вы же в поражении кого угодно обвиняете, а не своих кривоногих)
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:10
шото немытые рты, вякавшие про слив матча Зарей, не спешат светиться, назовем их поименно, составим так сказать список рабочих девочек нашего чятика) simargl (Чернигов) Gafan777 (Каменка) Kolibri (Киев. Новая Англия.) таврия19752009 (симфероп
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+3
-5
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WuTаng (Київ)
12.12.2021 в 19:12
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
Ответить
0
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:13
да нет, наоборот, не могу отвязаться от твоей мамки
+4
-2
fan sd
12.12.2021 в 19:13
переклинило долб.....б.вызвать санитаров?
+1
-2
Hanter44 (Baburka)
12.12.2021 в 19:16
Mutant- он такой Mutant !!!
+1
0
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:16
Запорізьке Торпедо - це не тобі
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:17
ву танг - а кому? ну сорри энивей
0
0
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:18
Запорізьке Торпедо - там підредакційна сциклива потвора пише з чужих акаунтів, я йому відповідаю, а воно видаляє своє лайно, ясно?)
+1
-2
Algrab (Костопiль)
12.12.2021 в 19:15
Вони один одного виціловують в зад, особливо крисянин...він же звик...
Ответить
+4
-1
avatar
Judas (Київ)
12.12.2021 в 19:28
Плюсую.Эти долбодятлы даже в статистику не верили, заминусовали. Что сказать, они чмыри и балаболы.
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+3
0
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
12.12.2021 в 19:09
Що і варто було довести. Без допомоги суді голубі нічого не можуть.
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+3
-3
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:10
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
Ответить
+1
-5
fan sd
12.12.2021 в 19:12
на большее ума не хватает убогий
+3
-2
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:20
fan sd - ти таке тупе, що не можеш збагнути куди тобі йти? Повторюю: пішла на ххх, курка ватна.
0
-2
avatar
Judas (Київ)
12.12.2021 в 19:30
UA-Футбол-PRОpidar, в тебе розуму як у Колібрі.
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+1
-1
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:31
То рідна тупа сестра Колібрі
+1
-1
Жора Перфоратор (Киев)
12.12.2021 в 19:09
Кто этих подающих надежды не пялит.Стыдоба.Ау,безногие.безхарактерные "хвутболисты".Даю за Цыганкова и Сидора 2 тысчи гривен.Будут у нас в районе бегать.
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+5
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
12.12.2021 в 19:10
Молдоване
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+2
-3
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kotіgorok (Чернiгiв)
12.12.2021 в 19:11
Уже. Еще 10 лет назад пялили
+1
-4
Alex-696 (Немирів)
12.12.2021 в 19:20
Ти про Тімішоару?
+2
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
12.12.2021 в 19:25
Кто только дырявых не шпилил, и Шериф, и БАТЭ, и Тюны с Брагами и Янг Бойзами
0
-1
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WuTаng (Київ)
12.12.2021 в 19:13
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
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+1
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
12.12.2021 в 19:08
Отличный матч для нейтральных болельщиков, куча моментов с обоих сторон, бешеная интенсивность на протяжении всех 90 минут, и максимальные скорости. За это прежде всего спасибо Заре, особенно за второй тайм, хоть и пропустили в раздевалку зато во втором тайме не растерялись и максимально эффективно использовали свободные зоны в контратаках. Что касается Динамо, так играть нельзя что в атаке что в обороне. Если в атаке так Нахабино относится к своим возможностям, Витя второй матч подряд с пяти метров в пустые ворота лупит по горобцам, а что это за удары со штрафных, там что ворота для американского футбола? Ещё не видел статистику ударов, но думаю там из 15-20 ударов только 5 где то в створ, это неприемливо. В защите вообще хаос, Заря откровенно простила несколько раз. Про гол вообще молчу, вот вам и заваленный Сидорчук, игрок Зари в центральном круге принимает мяч, тянет его несколько метров, спокойно отдает в право, тот в свою очередь так же спокойно отдает в штрафную..где в это время опорник мать его за ногу. Особенно обидно что отдали первую строчку абсолютно мёртвому фк комунальнику. Посмотрим что будет после зимнего перерыва, надеюсь усилят проблемные позиции. За первую половину сезона поставлю команде неудовлетворительную оценку, могли и должны были выступить лучше, особенно в ЛЧ против мертвой Барсы, в чемпе тоже потеряли очки там где не должны были терять. Ждём весну.
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+5
0
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WuTаng (Київ)
12.12.2021 в 19:12
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
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-5
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:13
Підредакційна сциклива шмара спочатку пише з чужих акаунтів, потів їх же видаляє Кінчене тупе рагульне створіння
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-2
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Viktor Ivanjvich
12.12.2021 в 19:07
тактика скрипника сработала - первый тайм отстоять-хоть и забило ДК-во втором попытаться забить-что и случилось. Заре надо срочно срочно ЗАЩИТУ всю менять -особенно Фаворова- Вернидуб уже не тот ,Имреков сбитый летчик-очень ненадежен.Посмотрим что будет и кто будет.
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0
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WuTаng (Київ)
12.12.2021 в 19:13
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
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0
-5
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Viktor Ivanjvich
12.12.2021 в 19:14
ВАКУУМНЫЙ -что всем это пишешь-на другое мозгов нет
+3
-2
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:21
ВАКУУМНЫЙ - в тебе в дзеркалі. Я це пишу не всім, а конкретно сцикоті, яка пише з чужих акаунтів, але це чмо ховає свої сліди злочину, тому потім видаляє.
0
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Viktor Ivanjvich
12.12.2021 в 19:27
в смысле с чужих- я пишу со своего под настоящим именем А ТЫ?
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0
-1
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:30
І я пишу зі свого. Nеxt-R (Киев), anоnimus (Київ), UA-Футбол-PRО (Ужгород) - з цих акаунтів пише сциклива підредакційна потвора.
0
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Viktor Ivanjvich
12.12.2021 в 19:34
тогда зачем это и мне написал
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:39
Я не тобі писав, там був комент від цієї шмари, але після того як я їй написав, воно видалило свій комент.
0
0
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Nеxt-R (Киев)
12.12.2021 в 19:06
Не дали Суркові судді Циганкову пенальті, нема голу і перемоги. Всі клуби Європи вже везуть свої валізи з грошима за цього БОМБАРДИРА
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+6
-3
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:10
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
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0
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 19:15
Дурнык, перестань к людям приставать!
+2
-3
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:21
Kolibri - лети на ххх, там твій дім, та твої всі рідні.
0
-2
Bogdan36 (Kiev)
12.12.2021 в 19:06
Выстояли!!!Молодцы луганчане!!!Всех болельщиков "Зари" поздравляю с достаточно положительным результатом!
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+7
-1
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ascent (Луксор)
12.12.2021 в 19:08
Еще не известно, кто выстоял...
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+3
-3
Hanter44 (Baburka)
12.12.2021 в 19:06
Виват,Заря,Виват!
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+6
-3
oda1979 (Запорожье)
12.12.2021 в 19:05
В очередной раз просто удивительно, насколько игроки ДК кривоногие.. только один вопрос: почему не играет черненький из второй команды???
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+7
0
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ascent (Луксор)
12.12.2021 в 19:09
Чтобы не травмировать нежную психику Шапаренко ....
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+3
-3
аалекс ( Крым)
12.12.2021 в 19:15
Там молодёжка на 3 месте идёт, ее тащить вверх нужнее.
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0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
12.12.2021 в 19:03
Вау эффект от Луческу прошел, деду пора отдыхать, а Динамо искать нового тренера. Вернидуба в Динамо надо.
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+4
-2
UA Hero (Chernivtsi)
12.12.2021 в 19:25
Та хоч Моуріньйо... Толку з тих інвалідів все одно не буде.
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0
0
unnamed (Cape May)
12.12.2021 в 19:02
Игроки Динамо расслабились после забитого в раздевалку гола. И их наказали. Заря могла еще два забивать во втором тайме. Мацапура сегодня тащил аки демон.В первом тайме у Зари мало получалось - но, видать, в перерыве Скрипник «попросил играть лучше».
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+7
-2
avatar
WuTаng (Київ)
12.12.2021 в 19:13
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
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+1
-2
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WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:22
unnamed - це не тобі, це редакційній сцикливій повторі, яки пише з чухих акаунтів і потім своє лайно видаляє.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 19:02
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+3
-7
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:01
Де олег-пітарок з Харкова, який весь час пистить про "6 динамівців в уаф"? Де ти, гнида сциклива?
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+1
-5
Hanter44 (Baburka)
12.12.2021 в 19:03
Mutant- он такой Mutant !!!
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+1
-2
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:06
Hanter44 - нах гнида тосклива
+2
-4
italiano
12.12.2021 в 19:01
Так все равно даунецкая помойка не станет чемпионом)))))
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+4
-5
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:02
Та витягнуть. Вчора пенальті не бачачили. Буде таке й друге коло.
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+2
-6
fan sd
12.12.2021 в 19:04
главное чтобы чемпионом не ствла динамо-помойка с продажным цыганом.
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+2
-3
аалекс ( Крым)
12.12.2021 в 19:00
Признаюсь честно, не ожидал. У Динамо по прежнему некому забивать, а лучший бомбардир прошлого чемпионата лавку полирует. Луганчан с очень важным очком.
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+3
-4
Alex-696 (Немирів)
12.12.2021 в 19:08
А ти ж співав про злив перед грою. То хто ти тепер?
Ответить
+3
-2
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:11
Балабол
+3
-2
аалекс ( Крым)
12.12.2021 в 19:14
Я же написал, что не ожидал. Ошибочка вышла.
+1
-3
Alex-696 (Немирів)
12.12.2021 в 19:15
То не пиши брехню перед грою, не показуй свою тупість. Ти й так - помилка природи.
Ответить
+2
-2
аалекс ( Крым)
12.12.2021 в 19:33
Хамло невоспитанное, общайся с себе подобными.
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 19:00
Как не старалась Заря дать, так голубые стеснялись)))))))) То вратарь скинет на Циганкова, то выйдя на удар выше лупанет, то падают в штрафной голубые и после просмотра ВАР не дают жёлтую за симуляцию....... Правда пару игроков Зари были не вкурсе слива, но........
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+2
-6
italiano
12.12.2021 в 19:02
О уже один нарисовался про слив писать…сливают таких ты даунецких чмошников в унитаз!!!
Ответить
+3
-5
fan sd
12.12.2021 в 19:03
посмотри в зеркало и увидишь дырявого ......
+4
-4
avatar
simargl (Чернигов)
12.12.2021 в 19:00
Неожиданно. Аж зауважал Зарю... хотя х.з. столько моментов у ДК и кто им кривоногим доктор ???
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+5
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:07
ты готов глотать? simargl (Чернигов) 12.12.2021 в 09:08Придётся глотнуть зорьке от любви 3-0 , а может и больше... и Динамо зимний чемпион!
Ответить
+4
-2
Alex-696 (Немирів)
12.12.2021 в 19:09
Так їх))) Всі перед грою зливом марили, а тепер - бач, аж гордість їх розпирає, кондомів використаних.
+2
0
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:27
simarglа так смачно мокнули в своє ж лайно, що пішла ковтати
0
0
avatar
shat (киев)
12.12.2021 в 18:59
зачем выпускать недолёкого Караваева ? его собачье дело отдать напу мяч , но это бревно само ! бьёт . ты хоть один гол за два года забил ? посредственность ? ах да забыл , ты же в сборной помог нам забить
Ответить
+4
0
vituynia (Черкассы)
12.12.2021 в 19:02
А у Динамо есть эти напы?
Ответить
+4
0
fan sd
12.12.2021 в 18:59
было -5,стало +2продолжайте в том же духе
Ответить
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
12.12.2021 в 18:59
Команда Луческу не смогла удержать ничейный результат
Ответить
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
12.12.2021 в 19:03
Ан нет, все-таки смогла!
Ответить
+3
-2
italiano
12.12.2021 в 18:59
Так кончиты даунецкие писали,что зорька сливает матчи Динамо!
Ответить
+7
-5
fan sd
12.12.2021 в 19:00
кончита дырявая ударься головой о стену
Ответить
+5
-6
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:04
Твою мамку сюди не звали
+2
-5
fan sd
12.12.2021 в 19:06
тебя петуха дырявого никто ни о чём не спрашивает.ваше место на помойке
+3
-3
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:08
І папку твого сюди не звали
+1
-3
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:09
Тебе пітарок хтось про щось запитував, що ти своє хайло відкрило? Іди кукарєкай, шмаркля
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 18:59
немытые рты, вякавшие про слив матча в превью, приглашаются в каменты на поедание гомна
Ответить
+5
-3
fan sd
12.12.2021 в 19:01
поешь сегодня го.на вдоволь.любитель динамо-.......
Ответить
+4
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2021 в 19:05
я вообще-то болею за Зорю. пшлнх
+3
-2
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:05
Твій рот повний го.вна Жуй мовчки
+1
-4
fan sd
12.12.2021 в 19:08
киевское ЧМО wu tang хлебай дерьмо и не гавкай
+2
-3
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:10
донбасяцьке сцикло в рот дране - іди на ххх
+1
-2
Консул Лаптевых (Львiв)
12.12.2021 в 18:59
Феноменальная кривожопость в нападении ДК. Под силу ли такое человеку...?
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+6
-2
UA Hero (Chernivtsi)
12.12.2021 в 18:57
Імпотенція гравців Динамо у нападі мала бути колись покарана. От той момент і настав.
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+9
0
avatar
anоnimus (Київ)
12.12.2021 в 18:57
Ответить
+6
-7
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:00
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки сцикота в рот беруща
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+1
-7
avatar
anоnimus (Київ)
12.12.2021 в 18:57
Ответить
+9
-8
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 18:59
х-й тубі в рот, сцикля підредакційна
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+1
-6
avatar
anоnimus (Київ)
12.12.2021 в 18:56
Матч треба переграти!!! Перед грою Зоря сповістила Аллахяра, що він покидає клуб і той назло керівництву забив гол!!! А забивати не можна було!!! Потрібно було скатати скромні 1:0!!! Щоб ніхто не догадався!!! А тупий іранець все зіпсував!!! Без руки Ахметова тут не обійшлось!!!
Ответить
+13
-8
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 18:59
Ти пустоголова сциклива потвора
Ответить
+5
-9
avatar
anоnimus (Київ)
12.12.2021 в 18:59
+8
-4
Hanter44 (Baburka)
12.12.2021 в 19:02
Mutant- он такой Mutant !!!
+2
-5
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:03
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
+2
-7
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:03
Hanter44 - нах гнида тосклива
+3
-7
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
12.12.2021 в 19:09
Дупамо, ты неподражаем, тебя можно узнать под ником любого Мутанта
+2
-3
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
12.12.2021 в 19:10
Отож Атовець кімнатний
+1
-2
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:12
Все ніяк не вилізеш з під спідниці своєї мамки
0
-2
avatar
WuTang (Київ)
12.12.2021 в 19:14
Твій папка кондомець
0
-1
аалекс ( Крым)
12.12.2021 в 19:03
Ответить
+4
-5


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