Шахтёр доволен. Динамо - Заря 1:1

Составы обеих команд на данном этапе сезона читались очень легко, поэтому подробно останавливаться на их анализе смысла нет. Отметить можно разве что третий подряд выход в старте у "Зари" Гладкого, что для меня стало неожиданностью, а также появление на поле с первых минут Аллахяра, для которого, судя по всему, это был заключительный поединок в составе луганчан . Если не в его карьере, то в ближайшей перспективе точно. У "Динамо" вопрос был только один: кто сыграет слева в полузащите. Вышел де Пена. Гармаш, как бы мы ни выбирали среди других подающих надежды форвардов с белорусским и венесуэльским паспортом, сейчас вне конкуренции.

Расклады перед игрой также были хорошо известны: выигрывай Киев в два гола, и он становится зимним чемпионом. Да, только по разнице мячей, но тем не менее. Для ахметово-суркисовских футбольных войн важно и это. "Заря" же могла сократить отставание до "Днепра-1" до двух очков, что накануне второй части сезона было очень важно.

Гости сразу отдали мяч сопернику, показав, что атаковать сегодня будут лишь в исключительных обстоятельствах. Как показал первый тайм, таких обстоятельств было не много, учитывая, что чемпион Украины накрывал луганчан уже на их половине поля. Лучшее, чем запомнилась "Заря", стал отлиный удар Назарины с полукруга штрафной рядом с левой стойкой.

"Динамо" же атаковало много. Через фланги и иногда центром. Очень понравилась активность Миколенко, который регулярно загружал мяч в штрафную, но то ли передачи шли не туда, то ли замыкать оказывалось некому. Безусловно, самый интересный эпизод на свой счёт записал Цыганков: Виктор практически от правой линии штрафной великолепно закручивал снаряд под дальнюю стойку, но попал в каркас ворот. Из остального - два шанса Гармаша. В первом из них Денис из центра штрафной стрелял с разворота, но Мацапура среагировал. Второй случился уже через три минуты: теперь нападающий замыкал дальнюю стойку, нужно был пробить в пустой угол ворот, но Денис попал в тёзку Фаворова.

Чувствовалось, что выключаться до свистка на перерыв гостям не следует, потому что "Динамо" будет играть до конца. Так и произошло: трёхходовка Шапаренко - Гармаш - Буяльский с выходом последнего на ударную позицию в середине штрафной оставила гостей в статусе проигрывающих.

Если "Заря" не доиграла первый тайм, то "Динамо" не вышло на второй. Видимо, в раздевалке чемпион уже по традиции решил, что после первого гола игра в УПЛ сделана. Но нет. Хозяева позволили игрокам в чёрной форме разогнать отличную широкую атаку, не накрыв всех оппонентов. Это позволило Фаворову справа отдать в штрафную на Аллахяра, а Саядманеш в возможно своём прощальном матче за луганчан с разворота забил.

Гости после перерыва в принципе выглядели уверенее в себе, настырнее, сконцентрированнее, ещё компактнее. Не сказать, что игра шла равной с возможностями забить с обеих сторон, однако у луганчан наконец-то стало также что-то получаться впереди. Например, практически сразу после гола "Заря" разогнала ещё одну контратаку, но Назарина в ближнем бою переиграть Бущана не смог.

Однако куда больше создали хозяева. Другой вопрос, что не хватало последнего удара. А когда он был, на ленточке блистал Мацапура. Голкипер вытащил очень непростой удар после рикошета Цыганкова, среагировал на выстрел Караваева низом, а также спасал во множестве более мелких моментов.

Да, "Заря" сегодня играла вторым номером. Но чему удивляться? Луганчане сейчас не в том состоянии, чтобы рубиться с нашими топами на равных. У "Динамо" сегодня не шло в атаке, а когда хоть что-то получалось, то подводила реализация или отличная игра на ленточке Мацапуры. И да: Киеву настолько же не хватает форварда, насколько и "Шахтёру". Только у дончан успел к концу года вернуться Мораес и принести победу "горнякам" против "Александрии", а вот Беседин у киевлян всё ещё в лазарете. Пожалуй, это главная причина, почему действующий чемпион уходит на зимовку с двухочоковым отставанием от главного конкурента.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)

Динамо - Заря 1:1

Голы: Виталий Буяльский 44 - Аллахяр Саядманеш 49

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 57), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Тымчик (Александр Караваев 57), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Артём Громов (Владислав Кабаев 73), Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр Саядманеш

Предупреждения: Дмитрий Мацапура 53, Егор Назарина 77