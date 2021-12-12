Шахтер готовит для Марлоса встречу с болельщиками. В клубе ждут подтверждение от игрока

Сегодня "Шахтер" объявил об уходе легенды - после семи с половиной лет в клубе Марлос покидает донецкий коллектив . Интересно, что сам вингер не посетил прощальную встречу с командой. Об этом уже успел высказаться Дарио Срна.

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По нашей информации, "Шахтер" готов организовать для Марлоса встречу с болельщиками на НСК "Олимпийский". Дата церемонии встречи с болельщиками - понедельник, 13-е декабря. Однако стоит отметить, что пока что в клубе ожидают подтверждение от самого Марлоса, который должен дать согласие.