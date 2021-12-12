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Шахтер готовит для Марлоса встречу с болельщиками. В клубе ждут подтверждение от игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

На встрече с командой вингер не появился

Шахтер готовит для Марлоса встречу с болельщиками. В клубе ждут подтверждение от игрока

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Шахтер" объявил об уходе легенды - после семи с половиной лет в клубе Марлос покидает донецкий коллектив. Интересно, что сам вингер не посетил прощальную встречу с командой. Об этом уже успел высказаться Дарио Срна.

Читайте такжеСрна: Марлос собирался попрощаться с командой, но просто не смог приехать

По нашей информации, "Шахтер" готов организовать для Марлоса встречу с болельщиками на НСК "Олимпийский". Дата церемонии встречи с болельщиками - понедельник, 13-е декабря. Однако стоит отметить, что пока что в клубе ожидают подтверждение от самого Марлоса, который должен дать согласие.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkiv)
12.12.2021 в 20:37
Ну нехай з Тайсоном не було прощання, бо він йшов зі скандалом... Ну нехай з Дентіньо не було прощання, бо він не був надто помітною фігурою. Але з Марлосом? Стільки років в українському футболі, гравець збірної і ... теж нічого? Якось воно не по-людські.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 20:55
С Дентинье, было со своими, со слезами на глазах....... но асе это такое, время все переварит........
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Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 20:13
зачем ему киевский шахтер он не приедет на встречу с фейк командой разве что приедет вставить путане Дашке Срне
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