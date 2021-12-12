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Динамо - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча
Как киевляне очки теряли
Сегодня на НСК "Олимпийский" состоялся поединок между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". Луганчане смогли вырвать ничью со счетом 1:1.
В конце первого тайма смог отличиться Виталий Буяльский, а уже на 49-й минуте счет сравнял вингер "Зари" Аллахяр Сайядманеш. Позже второй мяч гостей забил Имереков, но судья взятие ворот не засчитал из-за офсайда.
Таким образом, "Динамо" теряет очки и дает "Шахтеру" вырваться вперед в турнирной таблице. В статусе лидера дончане будут, по крайней мере, до весны.
Динамо - Заря 1:1
Голы: Буяльский 44 - Имереков 49
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