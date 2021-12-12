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Динамо - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Как киевляне очки теряли

Динамо - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоялся поединок между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". Луганчане смогли вырвать ничью со счетом 1:1.

В конце первого тайма смог отличиться Виталий Буяльский, а уже на 49-й минуте счет сравнял вингер "Зари" Аллахяр Сайядманеш. Позже второй мяч гостей забил Имереков, но судья взятие ворот не засчитал из-за офсайда.

Таким образом, "Динамо" теряет очки и дает "Шахтеру" вырваться вперед в турнирной таблице. В статусе лидера дончане будут, по крайней мере, до весны.

Динамо - Заря 1:1

Голы: Буяльский 44 - Имереков 49

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Аллахяр Саядманеш
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
12.12.2021 в 20:37
Весьма отстойный, кстати, обзор, видел только конец матча, так там была куча моментов, а в обзор включили с гулькин х..й. Главное что мармызу ведущего не забыли прокрутить...
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Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 20:34
2 дна поверженные и обосранные
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Serega1111 (Киев)
12.12.2021 в 20:29
Н-да... Аллахьяр мог еще самбу вокруг мяча станцевать и забить. Как так можно в защите играть
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