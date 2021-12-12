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Фанаты Динамо призвали Луческу к отставке из-за провала в Лиге Чемпионов - ФОТО
Болельщикам не нравится результат киевлян в Лиге чемпионов
фото - Олександр Приходько
Сегодня, 12 декабря, на столичном НСК "Олимпийском" состоялся поединок заключительного тура осенней части УПЛ между "Динамо" и "Зарей". Киевский клуб открыл счет в конце первого тайма, однако не смог его удержать - матч закончился ничьей 1:1.
Во время поединка на секторе ультрас "Динамо" появился баннер с надписью "1 гол, 1 очко ,1 билет в Бухарест". Таким образом болельщики высказались, что хотят отставки румынского тренера.
Напомним, в шести матчах Лиги чемпионов этой осенью "Динамо" заработало только одно очко - в результате ничьей с "Бенфикой" (0:0) в сентябре. Клуб занял последнее место в группе.
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