Фанаты Динамо призвали Луческу к отставке из-за провала в Лиге Чемпионов - ФОТО

Сегодня, 12 декабря, на столичном НСК "Олимпийском" состоялся поединок заключительного тура осенней части УПЛ между "Динамо" и "Зарей". Киевский клуб открыл счет в конце первого тайма, однако не смог его удержать - матч закончился ничьей 1:1.

Во время поединка на секторе ультрас "Динамо" появился баннер с надписью "1 гол, 1 очко ,1 билет в Бухарест". Таким образом болельщики высказались, что хотят отставки румынского тренера.

Напомним, в шести матчах Лиги чемпионов этой осенью "Динамо" заработало только одно очко - в результате ничьей с "Бенфикой" (0:0) в сентябре. Клуб занял последнее место в группе.