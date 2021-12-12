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Фанаты Динамо призвали Луческу к отставке из-за провала в Лиге Чемпионов - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщикам не нравится результат киевлян в Лиге чемпионов

Фанаты Динамо призвали Луческу к отставке из-за провала в Лиге Чемпионов - ФОТО

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 12 декабря, на столичном НСК "Олимпийском" состоялся поединок заключительного тура осенней части УПЛ между "Динамо" и "Зарей". Киевский клуб открыл счет в конце первого тайма, однако не смог его удержать - матч закончился ничьей 1:1.

Во время поединка на секторе ультрас "Динамо" появился баннер с надписью "1 гол, 1 очко ,1 билет в Бухарест". Таким образом болельщики высказались, что хотят отставки румынского тренера.

Напомним, в шести матчах Лиги чемпионов этой осенью "Динамо" заработало только одно очко - в результате ничьей с "Бенфикой" (0:0) в сентябре. Клуб занял последнее место в группе.

Фанаты Динамо призвали Луческу к отставке из-за провала в Лиге Чемпионов - ФОТО - изображение 1

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (14)
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Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 21:02
по фото видно за помойку суркиса болеют меньше 100 безработных алкашей остальным жителям насрать на суркиса и на его игрушку
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+1
-2
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Il Gatto
12.12.2021 в 21:17
Зараз би Кривого Рогу шось говорити про помийку :/
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0
0
kapost (Винница)
12.12.2021 в 20:58
І правильно! А то Михайличенко з Дем'яненком уже засиділись без роботи))
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
12.12.2021 в 21:19
не дай БОГ...
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0
0
Broterhood
12.12.2021 в 20:56
Называется лишь бы был повод. Мартышки.
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+2
0
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 20:55
всех фанатов динамо в польшу там их место на х ю польского паныча
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 20:53
Умнички!
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0
-1
andy1973 (Рівне)
12.12.2021 в 20:53
Клубный рейтинг УЕФА. 1.Бавария. 7. Барселона 26. Бенфика. 34. Динамо К. Адекватность фанатов удивляет. Интересно, какую цену билета они платят? А есть еще рейтинг трансфермаркета относительно стоимости футболистов. Стоит наводить?
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+1
-1
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Цап-царап (Харків)
12.12.2021 в 20:53
Сейчас WuTang (Київ) всё расскажет, как в комментариях про Черноморец...
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+2
0
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 20:50
очко ваше призвание киевские х сосы
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0
-2
Болельщик39 (Харьков)
12.12.2021 в 20:41
Пчёлы против мёда. Да он впервые команду сделал из "Динамо" за последние годы. Или людям главное не футбол, а перформанс, хайп по-современному.
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+3
0
Консул Лаптевых (Львiв)
12.12.2021 в 20:44
Это ж ультрас, они постоянно озабочены. Как там, в "голый пистолет"- Я хочу предупредить вас, что мои люди сильно озабочены!- Они всегда озабочены, это же исламские террористы (с)
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+1
0
Консул Лаптевых (Львiв)
12.12.2021 в 20:37
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+1
-2
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 20:33
чере3 года фанаты Динамо просят Суркиса продать клуб амерам после 10 место во второй лиге
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