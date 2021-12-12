Скрипник: Видимо, это последняя игра Аллахяра здесь

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился впечатлениями после ничьей в матче 18-го тура против "Динамо" (1:1):

"Могли ли мы выиграть? Зачем Бога гневить. Киевляне есть киевляне, они почти в нашей штрафной играли, а не только опасные моменты создавали. Три дня назад у нас была ничья обидная. Мы вели долгое время и пропустили, осадок остался. А когда проигрываешь и играешь вничью, тем более с таким соперником на выезде – это больше позитив. Нам где-то повезло, хотя хотелось и второй забить. Но мы довольны тем, что имеем.

Как удалось настроить команду на второй тайм? Потому их и называют мужиками. Не всегда получается, но мы стараемся, хотим. А то, что характер у моих ребят есть, показывают те игры, которые мы играли и в Европы. У нас чуть-чуть другие ресурсы и в игровом плане, но мы танцуем от этого. 2021 год был для нас удачным. И третье место заняли, и сейчас находимся там, где лидеры, так что борьба еще впереди. Идем в отпуск с позитивным результатом.

Аллахьяр уходит, скорее всего, да. Видимо, это его последняя игра здесь. Кем его заменить? Посмотрим, время покажет. У нас есть игроки. Незаменимых нет. Мой контракт? 10 января у нас первая тренировка. Я объявил команде, что в этот день мы встречаемся на базе. У меня контракт до лета, - сказал Скрипник.