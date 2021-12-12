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Луческу: Удача была не на нашей стороне. Ребята суетились от чрезмерного желания забить
Тренер оценил результат команды
Фото: ФК Динамо Киев
Наставник "Динамо" Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча с "Зарей" (1:1):
– "Динамо" нанесло 27 ударов в сторону ворот "Зари", 12 из них – в створ. Чего не хватило, чтобы забить победный мяч?
– Это все из-за суеты. В эпизоде с пропущенным мячом все началось с Тымчика, который не встретил соперника, позволили принять Гладкому, затем прошла контратака, завершившаяся результативным ударом. В защите сыграли невнимательно.
В остальном же доминировали, атаковали, играли агрессивно. Как по мне, был пенальти на Сидорчуке, который арбитр не назначил. В матче с "Ворсклой", в котором мы потеряли очки, за фол того же Сидорчука пенальти поставили в наши ворота, а здесь – наоборот.
Да и удача была не на нашей стороне. От чрезмерного желания забить ребята суетились и принимали неверные решения. При этом я не могу упрекнуть команду в отсутствии желания победить. Слишком большая интенсивность была в чужой штрафной – я наоборот с бровки им кричал, чтобы они спокойнее действовали, чтобы принять верное решение.
– Какую оценку можете дать команде по итогам 2021 года, в котором команда стала чемпионом и обладателем Кубка Украины?
– Не буду давать оценку. Команда играет, ребята растут, много молодежи, особенно в задней линии – отсюда и ошибки. Ждем возвращения Попова – может, с его присутствием игра в обороне станет надежнее.
Впереди также тяжело обходиться без Беседина – хоть мы и забивали без него, но он является важным игроком для нас. Их можно назвать незаменимыми для нас. Надеюсь, они пройдут зимние сборы и начнут вторую часть сезона с нами.
– Какой график у команды? Когда футболисты выходят из отпуска?
– 13 января собираемся, с 14 по 16 число тренируемся в Киеве, 17-го вылетаем в Испанию. После данного этапа возвращаемся на пару дней домой, после чего с перерывом на несколько дней нас ожидает еще два сбора в Турции, – сказал Луческу.
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