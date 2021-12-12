УПЛ. Колос - Минай 2:1. Перечеркнутая история

Не слишком зрелищный матч, но разве кто-то ждал другого? У "Миная" глобальный выездной кризис, у "Колоса" отсутствие спортивной агрессии даже в выигрышных матчах. А еще обоим очень нужен был положительный результат. В таких условиях не до зрелища.

Да и кадровая ситуация не способствовала "веселому" футболу. "Колос" вышел с двумя номинальными нападающими Лысенко и Ситчиновой, но на самом деле один из них играл в глубине. Не было ведь из-за простуды Чурко. Костышин и Нуриев остались в запасе в соответствии с тренерским решением. В защите не было дисквалифицированного Павловца. Что, забегая вперед, не может служить оправданием для подопечных Вишняка в ответ на критику об плохой игре.

От "Миная" даже в его оптимальном составе не ждут ничего хорошего в выездных поединках, а здесь еще и кадровые потери не обошли стороной. Уже простился с клубом Ахмедзаде – он переходит в "Карабах". Алексей Хахлев не играл из-за дисквалификации. Синегуб не готов выходить на поле еще с матча против "Александрии". Селезнев просто остался в запасе.

Но именно "Минай" забил на стартовых минутах. Эффект дало возвращение в состав (после травмы) креативного Сергея Мякушко. Он передачей из глубины классно подключил к атаке Месхи, а тот выкатил под удар Вишневскому – так легко, что аж удивительно.

Гости хорошо играли на контратаках. Как только появлялась возможность быстрого перехода на чужую половину поля, пользовались ею. Игорю Леонову было на руку то, что "Колос" больше держал мяч и развивал свои позиционные атаки широко. Ковалевцам не хватало класса для последней четкой передачи, а зоны сзади появлялись.

Избежать поражения в первом тайме "Колос" мог благодаря Милько и Лысенко. Но ни первый, ни второй не попали в створ. Особо удобной позиция была у Владимира – нападающий обязан такие забивать.

Тем более в условиях, когда моментов априори мало. "Колос" – не та команда, которая может позволить себе транжирить шансы. В каденции Вишняка ковалевцы часто просто терпят, ожидают, рассчитывают на ошибки соперника. Но "Минай" сегодня играл до поры до времени практически без погрешностей. К тому же очень самоотверженно. И это стало для "Колоса" большим сюрпризом.

Момент Ильина – ни о чем, удар Богданова также не нес угрозы. "Колос" кружил вокруг да около, а закарпатцы едва не удвоили преимущество, когда издали пробил Мякушко. Весьма остро было и после удара Кулиева из пределов штрафной площади (Волынец потянул). Однако, справедливости ради, надо сказать, что слишком мало для победы создавал впереди и "Минай". Все держалось на одном-единственном эпизоде ​​имени Мякушко-Месхи-Вишневского.

Последний в середине второго тайма ушел с поля, уступив место Селезневу. Евгений дирижировал игрой, подсказывал партнерам, но снова не забил. Однако в нынешних условиях, пожалуй, важнее командный результат, а не индивидуальные достижения. Вот здесь и загвоздка: вдвое досаднее, когда нет ни того, ни другого.

Выше мы говорили о том, что "Минай" игрой в атаке не наиграл на победу. А разве "Колос" наиграл? Разве футбол – это всегда логика и закономерность? Забей Мякушко, Кулиев или Коваленко, и гости закрыли бы этот мяч в свою пользу. А так пришлось бедствовать. "Минай" играл против команды, которой в последних турах невероятно везло. И вот снова: банальный проход Черноморца флангом завершился попаданием мяча в грудь Векляка, а от неё – в руку. Обычно такие пенальти не назначают, но Блавацкий решил выделиться. Милько неуверенно, но забил.

Для гостей это был такой шок, что через две минуты они проспали подачу Нуриева со штрафного на дальнюю штангу, где стоял одинокий Черноморец. 2:1. Вот так с потенциально исторической ситуации (могла быть первая выездная победа "Миная" в УПЛ) имеем очередную банальность – поражение аутсайдера на чужом поле. Ох и тяжело будет закарпатцам весной.

А "Колосу" продолжает везти. Игра ковалевцев точно не тянет сейчас даже на место в середине таблицы. Однако есть время за зиму исправить рисунок.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле: Роман Блавацкий (Львів)

Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)

"Колос" - ФК "Минай" 2:1

Голы: Вадим Милько 88 (пен.), Александр Черноморец 90 - Олег Вишневский 11

"Колос": Евгений Волынец, Матия Ром, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Анатолий Нуриев 55), Диего Сантос, Вадим Милько, Александр Черноморец, Николай Золотов, Ника Ситчинава (Оливейра Ренан 64), Олег Ильин, Андрей Богданов (Денис Костышин 77)

ФК "Минай": Герман Пеньков, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев (Эдвард Кобак 82), Даниил Кныш, Михаил Месхи, Олег Горин, Игорь Гончар (Богдан Векляк 25), Мислав Матич, Сергей Мякушко, Богдан Коваленко (Антон Байдал 83), Олег Вишневский (Евгений Селезнев 62)

Предупреждения: Олег Ильин 66 - Олег Горин 16, Михаил Месхи 19, Эльдар Кулиев 66, Богдан Коваленко 82, Даниил Кныш 87