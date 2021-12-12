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Назарина: Очко - тоже неплохо, но осадочек остался

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок рад такому результату

Назарина: Очко - тоже неплохо, но осадочек остался

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник "Зари" Егор Назарина поделился впечатлениями после ничьей с "Динамо" (1:1) в 18-м туре УПЛ:

"В принципе очко – тоже неплохо, но осадочек остался. Даже при счете 1:1 были у нас хорошие моменты, которые мы могли реализовать и уехать с тремя очками, но также могли и пропустить. Всегда хочется большего, но одно очко в копилку.

Календарь был тяжелым в этом сезоне, но мы уже привыкли – в том сезоне при таком же расписании выиграли 7 или 8 игр подряд, в этом было 6. Это жизнь футболиста. Приятно, когда у тебя такой график, ты играешь в еврокубках – к этому, наверно, стремится любой футболист. Это приятная усталость.

Игра после перерыва? Мы в раздевалке договорились, что у нас остались последние 45-50 минут в этому году, нужно отдать все на поле. В принципе, так и получилось – вышли, забили гол, создали еще один голевой момент. Отдали все силы. Думаю, было болельщикам.

– Аллахьяр круто попрощался с Украиной?

– Да-да, молодец. Я ему сказал, что последняя игра – нужно забивать, по-другому уезжать нельзя. Видите, так и получилось, молодец.

– Больше не увидим его в "Заре"?

– Этого я не знаю. Это не от нас зависит, – сказал Назарина.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Егор Назарина
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
12.12.2021 в 22:36
Нет... Люблю ромбик... Очко - это как-то по-гейски...
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-1
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Romerik (YNWA)
12.12.2021 в 22:46
А может он хотел сказать "в очко"...
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+1
0
Romb_DK (Київ)
12.12.2021 в 22:54
100%. И расстроился что сегодня не вышло. или не вошло? . А вот про ромбика не понял, хочу услышать подробнее...
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