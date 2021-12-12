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Де Дзерби: Лига чемпионов для меня и Шахтера - это открытая рана

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер понял ошибки команды

Де Дзерби: Лига чемпионов для меня и Шахтера - это открытая рана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о выступлениях команды в ЛЧ:

"У каждой команды есть своя история. В этом сезоне Лига чемпионов для меня и "Шахтера" – это открытая рана.

Меня совсем не порадовало, как закончился матч против "Шерифа". Я – человек упорный, если я что-то решил, то иду к своей цели как танк.

Я очень недоволен, как мы сыграли в этой Лиге чемпионов. Мы забили лишь 2 гола в 6 матчах. Мы не выиграли ни одной игры, но это дает мне толчок, силы на то, чтобы в следующем году мы сыграли совсем иначе", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.12.2021 в 23:37
Раненый, ты до Шахтёра эту Лигу Чемпионов и в глаза не видел.
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ВасяКулебяка (Козливка)
12.12.2021 в 23:28
Ты обосрался - самый худший тренер с времён цыгана
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