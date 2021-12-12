Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Лига чемпионов для меня и Шахтера - это открытая рана
Тренер понял ошибки команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о выступлениях команды в ЛЧ:
"У каждой команды есть своя история. В этом сезоне Лига чемпионов для меня и "Шахтера" – это открытая рана.
Меня совсем не порадовало, как закончился матч против "Шерифа". Я – человек упорный, если я что-то решил, то иду к своей цели как танк.
Я очень недоволен, как мы сыграли в этой Лиге чемпионов. Мы забили лишь 2 гола в 6 матчах. Мы не выиграли ни одной игры, но это дает мне толчок, силы на то, чтобы в следующем году мы сыграли совсем иначе", – сказал Де Дзерби.
Популярное сейчас
- Шахтёр доволен. Динамо - Заря 1:1
- Источник: Григорчук близок к возвращению в Черноморец
- Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом