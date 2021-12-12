Де Дзерби: Лига чемпионов для меня и Шахтера - это открытая рана

Итальянский наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о выступлениях команды в ЛЧ:

"У каждой команды есть своя история. В этом сезоне Лига чемпионов для меня и "Шахтера" – это открытая рана.

Меня совсем не порадовало, как закончился матч против "Шерифа". Я – человек упорный, если я что-то решил, то иду к своей цели как танк.

Я очень недоволен, как мы сыграли в этой Лиге чемпионов. Мы забили лишь 2 гола в 6 матчах. Мы не выиграли ни одной игры, но это дает мне толчок, силы на то, чтобы в следующем году мы сыграли совсем иначе", – сказал Де Дзерби.