Аллахяр, Гуцуляк и остальные под крылом Скрипника. Символическая сборная 18-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Ну вот и все - финальный тур 2021-го года завершен. Был ли он интересен? Отчасти да. 15 из 16 команд-участниц смогли забить, половина матчей была очень неплохого качества, а центральная встреча очаровала многих скоростями и интригой. В общем, будет что вспомнить.

UA-Футбол не мог не составить свою символическую сборную 18-го тура. Схема - 4-4-2. Играем в классику.

Вратарь - Дмитрий Мацапура, "Заря"

Еще в прошлой кампании кипер был сменщиком Шевченко и Василя, однако сейчас он основной в "Заре". Игра с "Динамо" показала почему. Дмитрий не нервничал, отбивал свое, а местами спасал коллектив Скрипника. Итого - 11 сейвов при одном пропущенном. Весьма недурно.

Правый защитник - Павел Полегенько, "Ингулец"

"Казаки" Лавриненко впервые с августа сумели победить, взяв три очка в поединке с "Десной". Достойно. Главным героем этой битвы стал Полегенько, который и сам забил, и партнеру помог отличиться. Участие в двух голах команды - разве это не сборная тура?

Центральный защитник - Алексей Зозуля, "Львов"

Быть защитником в команде Дулуба - роль наиболее ответственная. Ты не должен ошибаться, обязан часто вступать в борьбу и выходить из неё победителем. Этим Зозуля отметился в игре против "Ворсклы". А помимо прямых обязанностей, он мог заработать на себе красную для Павлюка (арбитр наградил полтавчанина "горчичником"), а также центрбек сам должен был забивать из выгодной позиции, если бы не кипер соперника.

Центральный защитник - Нелсон Монте, "Днепр-1"

Коллектив Йовичевича стал единственным, кто не пропустил. Было бы глупо не взять хотя бы одного их центрбека. Мы выбрали Монте. Не только из-за надежности, но из-за того, как он прибавил в последние месяцы. "Днепру-1" нужен был защитник, который сможет восполнить уход Дугласа. Кажется, Йовичевич его уже отыскал.

Левый защитник - Александр Черноморец, "Колос"

Ковалевцы в эпичном стиле переломили ход игры против "Миная", вырвав победу в последние десять минут. Герой команды - Черноморец. Сначала левый фулбек заработал пенальти, который реализовал Милько, а после забил уже сам, пробив головой после подачи от Нуриева.

Правый полузащитник - Алексей Гуцуляк, "Днепр-1"

Вингер не совершил ни одного результативного действия, но все равно попал в нашу команду. И вполне по делу. Гуцуляк был одним из самых активных футболистов банды Йовичевича. Он и пенальти заработал, и Довбика выводил на ударные позиции, и фолы на себе зарабатывал. Да, без гола, но разве это единственный показатель?

Центральный полузащитник - Сергей Кравченко, "Черноморец"

Есть еще порох в пороховницах. Ветеран вывел одесситов на последнюю игру года и стал одним из героев вечера. Он отметился пушечным ударом, который на шестой минуте сделал счет уже 2:0. Для тех, кто проспал или смотрел обзор, именно Кравченко и начал эту атаку хозяев, после чего сам ее и завершил.

Центральный полузащитник - Николай Шапаренко, "Динамо"

Несмотря на потерю очков, мы не могли проигнорировать игроков команды Луческу. Наш выбор остановился на Шапаренко. Помимо того, что он был двигателем в центре поля, на счету Николая предголевая передача. А по сути, самая ключевая. Именно его скрытый пас вперед на Гармаша застал врасплох оборону соперника, после чего и был забит гол. Получилось красиво, пересмотрите.

Левый полузащитник - Артур Авагимян, "Черноморец"

Давно ходят слухи, что Авагимян зимой покинет одесский коллектив. Если это правда, то в 18-м туре было славное прощание. Его гол в ворота "Металлиста 1925" в очередной раз подчеркнул сильную сторону вингера. Получил мяч, обошел троих, пробил в дальний. Очень сильный игрок в плане протяжки мяча и последнего удара.

Правый форвард - Аллахяр, "Заря"

Иранский форвард за "Зарю" уже не сыграет. Его аренда была завершена, и завершена она была прекрасно. Аллахяр забил важнейший гол в ворота "Динамо", который принес важную ничью для Скрипника и команды. Идеальный нападающий, которого очень будет не хватать нашему чемпионату. А для "Зари" это почти смертельная потеря.

Левый форвард - Манор Соломон, "Шахтер"

Для многих гол Мораеса в игре с "Александрией" стал самой важной частью матча. Но мы в нашу команду выбрали Соломона. Он точно так же, как и Жуниор вышел на замену, и сделал разницу. Дело не только в шикарном ударе в девять. Дело в том, что он добавил динамики впереди, ведь именно после появления израильтянина "Шахтер" задвигался быстрее. Говорите, Мудрик уже точно основной? Соломон будет бороться до конца.

Тренер - Виктор Скрипник, "Заря"

От хейта до восхваления один матч. Виктор Анатольевич знает это не хуже других. Только за первую часть этого сезона его несколько раз "увольняли", а после - возвращали и боготворили. Такой вот парадокс, как и игра "Зари" против "Динамо". Очень слабый первый тайм и просто шикарный второй. Скрипник нашел правильные слова в раздевалке, смог пересобрать свой коллектив, благодаря чему и был добыт этот важнейший результат. В этом туре Виктор Скрипник гений. Не обсуждается.