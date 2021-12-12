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Леонов: Не хочу говорить о судье. Пускай бы он майку Колоса надел
Тренер недоволен арбитражем
Фото: ФК Минай
Наставник "Миная" Игорь Леонов поделился впечатлениями после поражения от "Колоса" (1:2) в 18-м туре УПЛ:
"Думаю, такие пенальти не даются. Если судья так трактует... Самое главное могу сказать – он 90 минут свистел в одну сторону. Я про судейство вообще не хочу говорить. Понимаете, эмоции, но я могу насчитать сколько моментов свистнул судья. Тяжело играть против 14 игроков.
Пускай бы он майку "Колоса" надел, там все, и Абдула – 4 человека, а, может, и 5", – сказал Леонов.
Напомним, в течение всего матча "Минай" побеждал со счётом 1:0. Однако на 88-й минуте полузащитник "Колоса" Милько реализовал пенальти и сравнял счет, а минутой позже клуб из Ковалевки забил второй мяч и вырвал победу.
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