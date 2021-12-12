Леонов: Не хочу говорить о судье. Пускай бы он майку Колоса надел

Наставник "Миная" Игорь Леонов поделился впечатлениями после поражения от "Колоса" (1:2) в 18-м туре УПЛ:

"Думаю, такие пенальти не даются. Если судья так трактует... Самое главное могу сказать – он 90 минут свистел в одну сторону. Я про судейство вообще не хочу говорить. Понимаете, эмоции, но я могу насчитать сколько моментов свистнул судья. Тяжело играть против 14 игроков.

Пускай бы он майку "Колоса" надел, там все, и Абдула – 4 человека, а, может, и 5", – сказал Леонов.