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Сидорчук - о ничьей с Зарей: Хотели выиграть, спешили, но не получилось

Премьер-лига
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Капитан "Динамо" высказался после матча с "Зарей"

Сидорчук - о ничьей с Зарей: Хотели выиграть, спешили, но не получилось

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал ничью с луганской "Зарей" (1:1) в поединке 18-го тура УПЛ.

- 27 ударов, из которых 12 в створ ворот, у "Динамо" - против 6-ти и 4-х у "Зари". Чего не хватило динамовцам, чтобы забить второй мяч?

- Не буду ссылаться на какое-то невезение. Таково наше мастерство. Из 27-ми ударов примерно четверть были неподготовленными. Хотели выиграть, спешили, но не получилось.

- В 2021 году "Динамо" стало чемпионом и обладателем Кубка Украины. Какую оценку можешь поставить себе и команде по итогам года?

- Я не делю год так, футбольный год идет по-другому. По итогам прошлого чемпионата мы уже получили лестные слова, думаю, нет смысла его обсуждать. Сейчас новая глава и новый чемпионат, в котором мы отстаем от первого места на два очка. Вся борьба впереди.

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- В этом сезоне "Динамо" стало сильнее, чем в прошлом?

- В прошлом сезоне до зимы мы также теряли очки, и было тяжело. Во второй части сезона обычно у нас получается лучше, будем стараться повторить это и в следующем году. Плюс сказывается короткий промежуток отпуска, это тоже немаловажно.

- Что хочется пожелать в новом году нашим болельщикам?

- Хочется пожелать, чтобы у них были поводы для радости, как в прошлом сезоне.

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- Команда долго не выходила из раздевалки, о чем был разговор?

- Мы испортили себе настроение перед отпуском.

- Ожидали ли такого сопротивления от "Зари"?

- "Заря" по праву является третьей силой нашего чемпионата и представителем страны в еврокубках. Была тяжелая игра, и мы ожидали, что соперник будет так играть, ведь разбирали их домашний матч с "Буде-Глимтом". Они изменили свою игру. Не помню, чтобы "Заря" оборонялась такими силами, - сказал Сидорчук.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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