Де Дзерби: Отвечу не задумываясь - мне бы хотелось сыграть на Донбасс Арене

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью Youtube-проекту BurBuzz рассказал о разнице между работой в Италии и в Украине.

– В Италии и в Украине у Вас не совсем похожие работы, я объясню: раньше Вы работали с маленькими клубами, здесь же у Вас все же работа с позиции силы. Вы работаете под большим давлением, можно ли это назвать сложностями?

– Нет, честно, я не чувствую давления, к сожалению. Говорю к сожалению, потому что опираюсь на болельщиков. Они приходят на стадион, но мы не играем в Донецке. Очень часто нам приходится играть на пустой арене. Это не вина болельщиков. Так сложилось по разным причинам. В эти годы "Шахтеру" не хватало именно поддержки фанатов на стадионе. Когда мы играли против "Монако" в Харькове, это было просто замечательно.

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Если Вы спросите меня, о чем я мечтаю в качестве тренера "Шахтера", то отвечу не задумываясь - я никогда там не был, но мне бы очень хотелось играть на "Донбасс Арене", при присутствии людей, болеющих за "Шахтер". Я не знаю, есть ли еще одна футбольная команда в мире, которая находится в такой же ситуации.

Футбол и болельщики – это два неразрывных понятия. Мне иногда очень тяжело найти мотивацию для игроков. Когда мы выходим из отеля после последнего совещания перед игрой, я чувствую энергию и задор игроков, но когда мы подъезжаем к пустому стадиону – эта энергия и задор стихают. Выйти из отеля, сесть в автобус и увидеть перед ареной толпу болельщиков – вот это я называю давление, ответственность. Футбол – это болельщики, это не игра на пустом стадионе, или же при присутствии двух тысяч зрителей, — сказал Де Дзерби.