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Де Дзерби: Отвечу не задумываясь - мне бы хотелось сыграть на Донбасс Арене

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалисту не хватает заполненных трибун на матчах своей команды

Де Дзерби: Отвечу не задумываясь - мне бы хотелось сыграть на Донбасс Арене

Скриншот: BurBuzz

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью Youtube-проекту BurBuzz рассказал о разнице между работой в Италии и в Украине.

– В Италии и в Украине у Вас не совсем похожие работы, я объясню: раньше Вы работали с маленькими клубами, здесь же у Вас все же работа с позиции силы. Вы работаете под большим давлением, можно ли это назвать сложностями?

– Нет, честно, я не чувствую давления, к сожалению. Говорю к сожалению, потому что опираюсь на болельщиков. Они приходят на стадион, но мы не играем в Донецке. Очень часто нам приходится играть на пустой арене. Это не вина болельщиков. Так сложилось по разным причинам. В эти годы "Шахтеру" не хватало именно поддержки фанатов на стадионе. Когда мы играли против "Монако" в Харькове, это было просто замечательно.

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Если Вы спросите меня, о чем я мечтаю в качестве тренера "Шахтера", то отвечу не задумываясь - я никогда там не был, но мне бы очень хотелось играть на "Донбасс Арене", при присутствии людей, болеющих за "Шахтер". Я не знаю, есть ли еще одна футбольная команда в мире, которая находится в такой же ситуации.

Футбол и болельщики – это два неразрывных понятия. Мне иногда очень тяжело найти мотивацию для игроков. Когда мы выходим из отеля после последнего совещания перед игрой, я чувствую энергию и задор игроков, но когда мы подъезжаем к пустому стадиону – эта энергия и задор стихают. Выйти из отеля, сесть в автобус и увидеть перед ареной толпу болельщиков – вот это я называю давление, ответственность. Футбол – это болельщики, это не игра на пустом стадионе, или же при присутствии двух тысяч зрителей, — сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (4)
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Серпень (Voznesensk)
13.12.2021 в 10:58
Лично я надеюсь:1) Шахтер вернется на Донбасс-Арену в украинский Донецк.2) У Шахтера будет достойный тренер, а не это недоразумение, развалившее команду. Когда в игре с Реалом на времени 01 мин. 18 сек. игроки Шахтера успели дважды дойти до своих ворот и отпасовать мяч своему вратарю - я перестал смотреть, безысходность была очевидна. Что тут сказать? Словами незабвенного Николая Озерова: "Нам такой хоккей не нужен!".
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0
-1
Dimoncho (Kharkiv)
13.12.2021 в 10:50
да что тут говорить, Шахта умирает. Пока это не так заметно, так как Ахметов продолжает башлять бабло в команду, но после ахметки конец неизбежен. Очень грустно, что наша страна потеряет одного из своих футбольных грандов, огромную часть нашей футбольной истории...
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0
-1
Romb_DK (Київ)
13.12.2021 в 10:42
ну разве что после игры с "обдроченцами" тебя там расстреляют и закопают у ворот
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
13.12.2021 в 10:26
Расскажите ему кто-то о Заре и Олимпике
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0
0


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