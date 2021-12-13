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Луческу: Шахтёр сильно усилил свой состав и сравнялся по уровню с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян дал комментарий после матча 18-го тура УПЛ

Луческу: Шахтёр сильно усилил свой состав и сравнялся по уровню с Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался о выступлениях своей команды в первой половине сезона после матча с "Зарей" (1:1).

"Я не буду сейчас давать оценку всему году. Хочу сказать свое резюме о том, что было сегодня на футбольном поле. Мы играли хорошо, команда растёт с каждой игрой. Но когда ставится максимальная задача и присутствует давление, не каждый игрок может справиться с этой нагрузкой. Особенно это сказывается на тех игроках, у кого меньше опыта - наших молодых защитниках, которые продолжают допускать ошибки как в Лиге чемпионов, так и в нашем чемпионате. Случилось то, что случилось.

Сегодня мы создали много моментов, хорошо комбинировали, хорошо находили зоны. Но не удавался последний удар, последний пас из-за того что наши игроки суетились, из-за того, что они спешили, принимали неверные решения. К примеру, отдавали пас в ситуациях, когда нужно было бить по воротам.

Мы сегодня встретились с хорошим соперником, который оборонялся компактно, хорошо закрывал коридоры к своим воротам, самоотверженно действовал. В то же время игра часто прерывалась, в этот момент теряешь ритм игры, из-за чего появляется суета в действиях.

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Но это объяснимо, все профессионалы, каждый решает свои задачи, каждый действует по-своему, чтобы добиться результата, набрать очки.

Я считаю, что при контакте с Сидорчуком в штрафной "Зари" был чистый пенальти. Не понимаю логики того, как назначают пенальти. В нашей игре с "Ворсклой" Степанюк пробросил мяч и просто искал контакта, воткнулся в ногу Сидорчука. в наши ворота поставили пенальти. А сегодня был явный фол - никаких свистков. Я этого не могу объяснить.

Выскажу ещё такое мнение. Каждый может думать по-своему, но в прошлом сезоне когда зимой мы заканчивали год матчем с "Колосом", судил тот же арбитр, что и сегодня. Мы сыграли 2:2 при множестве судейских ошибок. В этом году ситуация повторилась.

Я должен учитывать каждую мелочь, каждую деталь, потому что я профессионал. Поэтому я об этом говорю сейчас.

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Это очень важно. "Шахтёр" сильно усилил свой состав, клуб купил качественных дорогостоящих игроков, и сейчас уровень "Шахтёра" и "Динамо" сравнялся. И вот такие судейские ошибки могут решить судьбу чемпионства. Мы потеряли 4 очка именно из-за таких судейских ошибок.

Хорошо, что подтянулись "Днепр-1" и "Заря", что они участвуют в борьбе за чемпионство. Но не хотелось бы чтобы на эту борьбу влияли арбитры. Очень тяжело будет потом восстановить эту разницу в очках. Судейские ошибки не должны влиять на турнирную ситуацию. Так как мы сейчас равны с "Шахтером", хочется, чтобы все решалось на поле.

Поэтому я задержался на пресс-конференцию. Я общался с игроками. Сергей Сидорчук сказал, что в том эпизоде был удар. Арбитры говорят об интенсивности. Как это понимать? Или есть удар по ноге или его нет. Игрок не мог упасть сам", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (8)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.12.2021 в 11:37
А о левых пенальти в пользу ДК Цыган не хочет рассказать? Об актёре Гармаше?)
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0
-1
avatar
WuTang (Київ)
13.12.2021 в 11:41
Розкажи про "ліві" пенальті на користь ДК. Цікаво)
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0
0
Djarik87 (Киевская область)
13.12.2021 в 11:35
Увы, эти игроки и это динамо - потолок команды. Уровень слабенького середняка европейского.
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0
0
аалекс ( Крым)
13.12.2021 в 11:20
Ничего не меняется в комментариях Луческу.
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+1
-1
Одіссей (Донецьк)
13.12.2021 в 11:03
Бредит... неплохой тренер. Но не топ, но проигрывать абсолютно не умеет. И в Шахтере постоянно ныл.
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.12.2021 в 11:03
Пора уже!
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+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.12.2021 в 10:47
3 игрока это называется Шахтер усилился .притом один травмирован на год .второй играет через раз из за травм
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+2
-3
СашаXM (Хмельницкий)
13.12.2021 в 11:01
а 3 за такие бабки уже готовых игрока это мало??? А то что травмировался - то такое, его ж купили целеньким )
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+1
-2


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