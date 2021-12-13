Луческу: Шахтёр сильно усилил свой состав и сравнялся по уровню с Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался о выступлениях своей команды в первой половине сезона после матча с "Зарей" (1:1).

"Я не буду сейчас давать оценку всему году. Хочу сказать свое резюме о том, что было сегодня на футбольном поле. Мы играли хорошо, команда растёт с каждой игрой. Но когда ставится максимальная задача и присутствует давление, не каждый игрок может справиться с этой нагрузкой. Особенно это сказывается на тех игроках, у кого меньше опыта - наших молодых защитниках, которые продолжают допускать ошибки как в Лиге чемпионов, так и в нашем чемпионате. Случилось то, что случилось. Сегодня мы создали много моментов, хорошо комбинировали, хорошо находили зоны. Но не удавался последний удар, последний пас из-за того что наши игроки суетились, из-за того, что они спешили, принимали неверные решения. К примеру, отдавали пас в ситуациях, когда нужно было бить по воротам. Мы сегодня встретились с хорошим соперником, который оборонялся компактно, хорошо закрывал коридоры к своим воротам, самоотверженно действовал. В то же время игра часто прерывалась, в этот момент теряешь ритм игры, из-за чего появляется суета в действиях.

Но это объяснимо, все профессионалы, каждый решает свои задачи, каждый действует по-своему, чтобы добиться результата, набрать очки. Я считаю, что при контакте с Сидорчуком в штрафной "Зари" был чистый пенальти. Не понимаю логики того, как назначают пенальти. В нашей игре с "Ворсклой" Степанюк пробросил мяч и просто искал контакта, воткнулся в ногу Сидорчука. в наши ворота поставили пенальти. А сегодня был явный фол - никаких свистков. Я этого не могу объяснить. Выскажу ещё такое мнение. Каждый может думать по-своему, но в прошлом сезоне когда зимой мы заканчивали год матчем с "Колосом", судил тот же арбитр, что и сегодня. Мы сыграли 2:2 при множестве судейских ошибок. В этом году ситуация повторилась. Я должен учитывать каждую мелочь, каждую деталь, потому что я профессионал. Поэтому я об этом говорю сейчас.