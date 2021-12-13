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Степаненко: Каждый из нас очень хотел, чтобы Марлос остался в клубе

Премьер-лига
(2 голосов)

Тарас назвал причину возвращения футболиста в Бразилию

Степаненко: Каждый из нас очень хотел, чтобы Марлос остался в клубе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался об уходе Марлоса из донецкого клуба.

"Его человеческие качества на самом высоком уровне. Добрый человек, с большим сердцем. Человек, который всегда в хорошем настроении, большой профессионал. Каждый из нас очень хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста. Он очень хотел домой, к семье, у него очень возрастные родители. Он их долго не видел и он хочет пожить со своей семьей дома, в Бразилии.

Мне очень тяжело, я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
13.12.2021 в 11:17
В матче С Александрией,могли бы выпустить минут на двадцать с капитанской повязкой, Точно не напортил бы! Прощальные аплодисменты... да что говорить, не по-человечески как-то. Думаю ему аплодировали бы даже болельщики Динамо. Гусев и Шовковский тоже заслужили лучшего прощания с командой, обидно за всех!
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