Степаненко: Каждый из нас очень хотел, чтобы Марлос остался в клубе

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался об уходе Марлоса из донецкого клуба.

"Его человеческие качества на самом высоком уровне. Добрый человек, с большим сердцем. Человек, который всегда в хорошем настроении, большой профессионал. Каждый из нас очень хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста. Он очень хотел домой, к семье, у него очень возрастные родители. Он их долго не видел и он хочет пожить со своей семьей дома, в Бразилии.

Мне очень тяжело, я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль", - сказал Степаненко.