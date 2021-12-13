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Степаненко: Каждый из нас очень хотел, чтобы Марлос остался в клубе
Тарас назвал причину возвращения футболиста в Бразилию
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался об уходе Марлоса из донецкого клуба.
"Его человеческие качества на самом высоком уровне. Добрый человек, с большим сердцем. Человек, который всегда в хорошем настроении, большой профессионал. Каждый из нас очень хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста. Он очень хотел домой, к семье, у него очень возрастные родители. Он их долго не видел и он хочет пожить со своей семьей дома, в Бразилии.
Мне очень тяжело, я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль", - сказал Степаненко.
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