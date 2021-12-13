Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук отреагировал на слухи о своем возвращении в Черноморец
На данный момент специалист проживает в Одессе
Фото: ФК Шахтер Солигорск
Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал информацию, что он близок к возвращению в одесский "Черноморец".
– Как говорится, дыма без огня не бывает. Но более конкретно я сейчас вам не могу сказать.
– То есть факт переговоров все-таки есть?
– Знаете, я и так сказал больше, чем хотел. Здесь лучше дождаться конкретики.
– Вы сейчас в Украине?
– Да, я живу в Одессе, хожу на футбол, – сказал Григорчук.
Напомним, специалист уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы. Последним место работы Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле этого года.
Популярное сейчас
- Луческу: Шахтёр сильно усилил свой состав и сравнялся по уровню с Динамо
- Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов
- Пяткой - Шальке, в девятку - Черноморцу. Все голы Марлоса за Шахтер
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО