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Григорчук отреагировал на слухи о своем возвращении в Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

На данный момент специалист проживает в Одессе

Григорчук отреагировал на слухи о своем возвращении в Черноморец

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал информацию, что он близок к возвращению в одесский "Черноморец".

– Как говорится, дыма без огня не бывает. Но более конкретно я сейчас вам не могу сказать.

– То есть факт переговоров все-таки есть?

– Знаете, я и так сказал больше, чем хотел. Здесь лучше дождаться конкретики.

– Вы сейчас в Украине?

– Да, я живу в Одессе, хожу на футбол, – сказал Григорчук.

Напомним, специалист уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы. Последним место работы Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле этого года.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
Tribuna.com

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