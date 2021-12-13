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Выберите лучший гол 18-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз всего четыре претендента, зато какие!

Выберите лучший гол 18-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - ФК Чорноморець

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол в последний раз в 2021-м году предлагает вам выбрать лучший гол тура в высшем дивизионе чемпионата Украины. Сейчас речь о 18-м раунде, после которого команды пошли на большой перерыв. Традиционно напоминаем, что претендентов выбираем мы, а вы голосуете за победителя. Голы расположены в хронологическом порядке

"Десна" проиграла "Ингульцу", но Максим Дегтярев забил вот таким классным ударом в девятку

Матч с "Александрией" оказался весьма непростым для "Шахтера". Горнякам даже пришлось побыть в роли догоняющей команды. Но не долго – Манор Соломон эффектно сравнял счет

"Черноморец" ошеломил "Металлист 1925" двумя голами в первые пять минут. И оба получились очень эффектными. Сначала Артур Авагимян словно в компьютерной игре прошел трех соперников и прошил голкипера

А затем Сергей Кравченко разрядил свою пушку ударом с дальнего расстояния

Напомним, что в предыдущем 17-м туре читатели UA-Футбол лучшим избрали гол Беньямина Вербича в ворота "Вереса".

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В статье: Сергей Кравченко Максим Дегтярев Манор Соломон Артур Авагимян лучшие голы
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.12.2021 в 13:24
ЧО--Авагимян
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