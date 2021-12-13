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Выберите лучший гол 18-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
На этот раз всего четыре претендента, зато какие!
фото - ФК Чорноморець
UA-Футбол в последний раз в 2021-м году предлагает вам выбрать лучший гол тура в высшем дивизионе чемпионата Украины. Сейчас речь о 18-м раунде, после которого команды пошли на большой перерыв. Традиционно напоминаем, что претендентов выбираем мы, а вы голосуете за победителя. Голы расположены в хронологическом порядке
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Напомним, что в предыдущем 17-м туре читатели UA-Футбол лучшим избрали гол Беньямина Вербича в ворота "Вереса".
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