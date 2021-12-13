Луческу достиг юбилейного матча в чемпионате Украины

Матч против "Зари" (1:1) оказался 400-м для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины. Он стал третьим тренером после Мирона Маркевича и Николая Павлова, достигшим этого рубежа.

356 игр в УПЛ румынский тренер провел с "Шахтером" и 44 — с "Динамо". Подопечные Мистера одержали в общей сложности 306 побед (76,5%), 57 встреч завершили вничью (14,25%), 37 проиграли (9,25%), 923 мяча забили (в среднем — 2,31), 258 пропустили (в среднем — 0,65).

Напомним, Луческу пришел в украинский футбол в 2004 году и по 2016 работал с "горняками". Летом прошлого года румынский специалист возглавил киевское "Динамо".