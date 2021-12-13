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Обидчик Динамо признан лучшим игроком 18-го тура УПЛ
Футболист принес важную ничью для своей команды
Фото: УПЛ
Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш признан лучшим игроком по итогам 18-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.
20-летний иранец забил гол в ворота киевского "Динамо" и принес важную ничью для луганской команды (1:1).
По итогам голосования Аллахьяр опередил одноклубника Дмитрия Мацапуру, форвардов "Шахтера" Мораеса, "Днепра-1" Артема Довбика и "Черноморца" Артура Авагимяна.
В нынешнем сезоне иранский форвард сыграл 16 матчей за "Зарю" в УПЛ, в которых забил 7 голов и оформил 4 результативные передачи.
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