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Обидчик Динамо признан лучшим игроком 18-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист принес важную ничью для своей команды

Обидчик Динамо признан лучшим игроком 18-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш признан лучшим игроком по итогам 18-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.

20-летний иранец забил гол в ворота киевского "Динамо" и принес важную ничью для луганской команды (1:1).

По итогам голосования Аллахьяр опередил одноклубника Дмитрия Мацапуру, форвардов "Шахтера" Мораеса, "Днепра-1" Артема Довбика и "Черноморца" Артура Авагимяна.

В нынешнем сезоне иранский форвард сыграл 16 матчей за "Зарю" в УПЛ, в которых забил 7 голов и оформил 4 результативные передачи.

Читайте такжеСкрипник: Видимо, это последняя игра Аллахяра здесь
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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.12.2021 в 13:23
Заре надо менять Скрипку --Физрук
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