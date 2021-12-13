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Буяльский: Если будут новые футболисты, тогда и команда будет прогрессировать

Премьер-лига
(3 голосов)

Хавбек "Динамо" высказался после ничьей с "Зарей"

Буяльский: Если будут новые футболисты, тогда и команда будет прогрессировать

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал ничью с луганской "Зарей" (1:1) в поединке 18-го тура УПЛ.

– В прошлом году 1:1 с "Зарей", в этом тоже. Чего вам не хватает в матчах с этой командой?

– Это стечение обстоятельств. В прошлом году тоже было много моментов. Вчера соперник в первом тайме перешел 1-2 раза центр поля. После забитого гола мы доминировали. А во втором тайме все перевернулось, соперник создал много моментов.

– Наелись футболом и ждали зимней паузы?

– Буду говорить за себя. Я чувствовал себя нормально. Во время чемпионата были некоторые повреждения, но все было нормально. А вот у ребят, которые были на Евро, фактически не было отпуска. Мне кажется, что им нужен отдых. С новыми силами все будет хорошо.

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– Футболисты "Динамо" уперлись в потолок своих возможностей?

– Сложно сказать. Думаю, если будут новые футболисты, тогда команда и каждый игрок будут прогрессировать. Без конкуренции сложно в любом виде спорта. Да и не только в спорте – в тех же офисах тоже. Если будут хорошие футболисты приходить, будет конкуренция, то каждый из нас и команда будут прогрессировать.

– Один гол и одно очко в Лиге чемпионов – это уровень "Динамо" или провал?

– Была сложная группа. Где-то не повезло – с "Бенфикой" дома и на выезде. Забив гол, не знаю, как бы там все сложилось. Плюс проиграли дома "Барселоне". Но игра забывается, а результат остается. Результатом мы неудовлетворены.

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– Что пожелаешь болельщикам "Динамо" на Новый год?

– Чтобы они приходили на стадион поддерживать нас, а не угнетать команду. Здоровья в новом году и удачи всем, – сказал Буяльский.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
13.12.2021 в 13:21
та у вас игроков на 3-4 состава скоро подойдёт ДК2 с ЧО вместе с Морозом а Шкурин -Кулач подошли бы ЧО для УПЛ самый раз а то сидят на скамейке
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2021 в 13:26
Їх там одеські ватні недоумки скоро вбивати будуть. Куди там підсилення?) Хай беруть мудриків-конопель.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2021 в 12:57
От з цим не поспориш: тільки не з такими новачками як Шкурін, Кулач або Антюх етс.
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