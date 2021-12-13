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Буяльский: Если будут новые футболисты, тогда и команда будет прогрессировать
Хавбек "Динамо" высказался после ничьей с "Зарей"
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал ничью с луганской "Зарей" (1:1) в поединке 18-го тура УПЛ.
– В прошлом году 1:1 с "Зарей", в этом тоже. Чего вам не хватает в матчах с этой командой?
– Это стечение обстоятельств. В прошлом году тоже было много моментов. Вчера соперник в первом тайме перешел 1-2 раза центр поля. После забитого гола мы доминировали. А во втором тайме все перевернулось, соперник создал много моментов.
– Наелись футболом и ждали зимней паузы?
– Буду говорить за себя. Я чувствовал себя нормально. Во время чемпионата были некоторые повреждения, но все было нормально. А вот у ребят, которые были на Евро, фактически не было отпуска. Мне кажется, что им нужен отдых. С новыми силами все будет хорошо.
– Футболисты "Динамо" уперлись в потолок своих возможностей?
– Сложно сказать. Думаю, если будут новые футболисты, тогда команда и каждый игрок будут прогрессировать. Без конкуренции сложно в любом виде спорта. Да и не только в спорте – в тех же офисах тоже. Если будут хорошие футболисты приходить, будет конкуренция, то каждый из нас и команда будут прогрессировать.
– Один гол и одно очко в Лиге чемпионов – это уровень "Динамо" или провал?
– Была сложная группа. Где-то не повезло – с "Бенфикой" дома и на выезде. Забив гол, не знаю, как бы там все сложилось. Плюс проиграли дома "Барселоне". Но игра забывается, а результат остается. Результатом мы неудовлетворены.
– Что пожелаешь болельщикам "Динамо" на Новый год?
– Чтобы они приходили на стадион поддерживать нас, а не угнетать команду. Здоровья в новом году и удачи всем, – сказал Буяльский.
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