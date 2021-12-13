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Тренер Колоса: Какого-то секрета нет, просто все включились в работу
Ярослав Вишняк прокомментировал победу над "Минаем"
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу своей команды в 18-м туре УПЛ против "Миная" (2:1).
"Игра получилась достаточно эмоциональная. А учитывая концовку игры, когда мы забили два победных мяча, то она получилась сверхэмоциональной. И эти эмоции одерживали верх над самой игрой, и сейчас сложно сразу после матча анализировать подробно этот поединок. Хорошо, что для нас все закончилось победой, с чем я поздравляю ребят, за их проявленный характер.
Какого-то секрета нет в этом, просто все включились в работу, ребята начали выкладываться по полной и на тренировках, и в играх. Получилось быть более раскрепощенными, удалось забивать эти мячи. До этого у нас была серия, когда мы пять матчей подряд не могли забить. Получилось сплотить команду, так что одного фактора последних побед я вам не скажу. Желания ребят, правильно подобранные нами слова, правильная реакция на эти слова наших футболистов помогли вытянуть эту концовку игры даже не за счет мастерства, а за счет характера.
Я всегда верю в положительный результат и призываю верить и наших игроков, и наших болельщиков. Верить в команду, в командный характер. Очень рад, что ребята подарили эту победу", - отметил Вишняк.
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