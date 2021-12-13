Аллахьяр: На 99% это был мой последний матч за Зарю

Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш высказался о ничьей с "Динамо" (1:1). Также он рассказал о том, что матч против киевлян стал для него последним в футболке луганской команды.

– Это была отличная игра, мы хорошо отыграли. Я счастлив, что мы добились такого хорошего результата. Вероятно, это моя последняя игра за "Зарю". Я доволен, что мне удалось забить мяч в таком матче. Поэтому хочу найти в этом позитив. Команда уйдет в отпуск в хорошем настроении.

На 99% это мой последний матч за "Зарю". Мой контракт завершается, поэтому я очень счастлив, что сумел забить в последнем матче. Я был здесь полтора года и убедился, что "Заря" – это настоящая семья. Мне было здесь комфортно, несмотря на то, что я был далеко от дома.

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Прекрасно и комфортно себя чувствовал в Украине. Меня окружали хорошие люди. Я реально чувствовал, что эта команда как настоящая семья. Моментами было очень тяжело, но я прогрессировал. У каждого футболиста свой путь.

– Болельщики "Зари" хотят собрать средства, чтобы луганский клуб мог выкупить твой контракт с "Фенербахче".

– У меня есть контрактные обязательства. Это дело договоренностей между клубами. Честно говоря, я не знаю, что из этого получится. Я просто выполняю свою работу, но в моем контракте есть опция выкупа "Зарей".

– Ты бы хотел остаться в Украине?

– Посмотрим. Надо подумать об этом. Я хочу выбрать самый лучший путь для своей карьеры, – сказал Сайядманеш.

Напомним, иранец играет за "Зарю" на правах аренды из "Фенербахче".