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Динамо споткнулось о мужицкий тумблер Зари, у Реала нет конкурентов в Ла Лиге. Аудиомнение #129
Два интересных матча выходных + итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ
Фото: 1) ФК Динамо; 2) Getty Images
Обсуждаем поединки между "Динамо" и "Зарей", "Реалом" и "Атлетико". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Два разных тайма в матче между подопечными Скрипника и Луческу – почему так вышло? Вряд ли дело в усталости игроков "Динамо". Говорим об уходе Аллахьяра и топтании на месте в исполнении столичного гранда, защищаем румынского тренера, но выгоняем Симеоне из "Атлетико", делаем ставки на 1/8 Лиги чемпионов – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:33 – "Динамо" – "Заря" (1:1);
06:43 – "Реал" – "Атлетико" (2:0);
14:57 – Жеребьевка 1/8 ЛЧ;
20:14 – Не попадайте в офсайд!
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