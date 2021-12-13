Динамо споткнулось о мужицкий тумблер Зари, у Реала нет конкурентов в Ла Лиге. Аудиомнение #129

Обсуждаем поединки между "Динамо" и "Зарей", "Реалом" и "Атлетико". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Два разных тайма в матче между подопечными Скрипника и Луческу – почему так вышло? Вряд ли дело в усталости игроков "Динамо". Говорим об уходе Аллахьяра и топтании на месте в исполнении столичного гранда, защищаем румынского тренера, но выгоняем Симеоне из "Атлетико", делаем ставки на 1/8 Лиги чемпионов – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – "Динамо" – "Заря" (1:1);

06:43 – "Реал" – "Атлетико" (2:0);

14:57 – Жеребьевка 1/8 ЛЧ;

20:14 – Не попадайте в офсайд!