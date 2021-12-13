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Заря отправилась в отпуск
Известно, когда луганчане начнут подготовку ко второй части сезона
Фото: ФК Заря Луганск
У луганской "Зари" начался период отпуска. Вчера "черно-белые" завершили последнюю встречу 2021 вничью с "Динамо" (1:1), а с сегодняшнего дня получили несколько недель выходных.
Первый сбор команды и тренировки в новом 2022 году состоится 10 января. Именно в этот день команда соберется на базе и возобновит тренировки. До 15 января включительно луганчане будут тренироваться в Запорожье, а 16 числа отправятся в Турцию.
Турецких сборов у команды будет два. Первый из них стартует 16 января и завершится 1 февраля. Дальше будут несколько выходных дней, а с 5 по 17 февраля состоится второй турецкий сбор. Сборы "Заря" будет проводить в отеле Susesi Luxury Resort в Белеке. На первом сборе запланировано четыре спарринга и вскоре будут известны соперники.
Все без исключения матчи будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале луганчан.
После завершения второго сбора "Заря" будет дислоцироваться в Запорожье и готовиться к игре 19-го тура, которую проведут на выезде с "Минаем". Базовый день игры – 26 февраля.
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