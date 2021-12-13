Танцуют все под дембельский аккорд. Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ

"Демобилизация"-2021 служащих футболу из рядов УПЛ прошла, в принципе, на ура. Из шестнадцати команд не забивала лишь одна. Она же оказалась единственной, кто не сражался за результат до последнего патрона. Не удивительно, что речь идет о главном аутсайдере турнира. А так да - танцевали таки все.

Александрия - Шахтер 1:2

Динамо - Заря 1:1

Мариуполь - Днепр-1 0:3

Львов - Ворскла 1:1

Ингулец - Десна 2:1

Колос - Минай 2:1

Верес - Рух 1:1

Черноморец - Металлист 1925 2:1

Зрелищность. Отрадно, что лучшим стал центральный матч тура в Киеве - до полутора десятка опасных моментов у ворот. В тройку самых смотрибельных включил бы также игры во Львове и Одессе. Вообще, смотрелось подавляющее большинство поединков последнего тура года - видимо, хотелось уйти в отпуск в хорошем настроении.

Даже два наименее зрелищных матча - в Луцке и Мариуполе - стали таковыми лишь методом исключения. И тот, и другой вполне можно было смотреть, особенно после перерыва. Откровенной тоски не наблюдал ни в одной игре - впервые с начала сезона.

Интрига. Только в Мариуполе реализованный Довбиком пенальти подвел под нею черту уже на 35-й минуте. Хозяева поля не создали ни единой угрозы воротам "Днепра-1" в этой встрече, а после удаления Кащука "в раздевалку" и вовсе сникли.

А дальше начинается подлинный карнавал интриги, какого мы тоже не видели со старта чемпионата.

Еще на 79-й минуте "Александрия" могла уйти от поражения в поединке с "Шахтером", но удар Бабогло парировал Трубин. Три минуты спустя промах Будковского не позволил "Десне" сравнять счет в матче с "Ингульцом". Еще через четыре минуты в Одессе Кучерук отстоял победный счет, отразив удар Батюшина.

Уже на второй компенсированной Мацапура спас "Зарю" от поражения в Киеве, сделав свой последний сэйв после удара Цыганкова. Тогда же Амилькар мог принести "Ворскле" победу во Львове, но промахнулся. На следующей минуте в луцком тумане Сыч уберег ворота "Руха" от удара Шестакова из "Вереса".

И, наконец, под самую занавесочку Волынец справился со штрафным ударом Мякушко из "Миная", сохранив полноценные три очка для "Колоса". Воистину, интриги было - хоть отбавляй.

Логика. А вот с этим в туре была редкая напряженка. Как говорится, еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Пожалуй, единственным совершенно закономерным назову ничейный счет во Львове, который, правда, вполне мог быть и крупнее.

Тогда как победа "Днепра-1" в Мариуполе могла бы выглядеть и немного скромнее в цифрах, а преимущество "Ингульца" над "Десной", на мой взгляд, было почти символическим. Но результаты здесь все же логичны.

А вот "Металлист 1925" в Одессе, "Александрия" - с "Шахтером", и особенно - "Минай" в Ковалевке своих поражений явно не заслужили. Тогда как "Рух", можно сказать, был ближе к успеху в игре с "Вересом". Ну и "Динамо" очевидно "наиграло" на победу над "Зарей" в пару мячей.

И в целом, повторюсь, такого фиаско в этом сезоне логика еще не знала.

Судейство. "Дембельский" тур отличился и здесь. В том смысле, что еще никогда мой консультант Юстас не был так осторожен и так не уверен в своих оценках. Единственной виной чему - качество видео, которое нам предлагает отечественное ТВ. Хотя начал он бодро.

"Мариуполь" - "Днепр-1". Удаление Кащука в составе хозяев поля на 45+1-й минуте, при 0:1: "Как по мне - даже не обсуждается".

"Верес" - "Рух". Пенальти в ворота хозяев на 82-й минуте, с которого Климчук сравнял счет: "Так и не разглядел, за что. Плюс туман. Но очень сомнительно смотрится".

"Львов" - "Ворскла" . Предупреждение Павлюку в составе гостей на 37-й минуте, при 0:0: "Почему не красная, абсолютно непонятно". Там же, не назначенный пенальти в ворота гостей на 80-й минуте за игру рукой Якубу: "С такими повторами - хрен его знает. По динамике - рука, но точно сказать невозможно".

"Колос" - "Минай" . Пенальти в ворота гостей на 88-й минуте, с которого Милько сравнял счет: "Повторы - мимо. Мое мнение - мяч попал в грудь. Если потом - в руку, то можно ставить. Хотя я не увидел. Тур непоняток…"

Не собирался трогать матч "Динамо" - "Заря", но после традиционного выпада Луческу пришлось задать вопрос и о "чистом пенальти" на Сидорчуке. Ответ: "Эпизод имени Стерлинга, вошел в штрафную по центру и зацепился за землю".

Вывод: однозначно инкриминировать можем лишь неудаление игрока "Ворсклы" арбитру Козыку. Пострадавший - "Львов", который, с учетом кадровых проблем полтавчан, остававшихся бы в меньшинстве большую часть матча, вполне мог тут претендовать на еще два очка.

Попутно не могу не высказать удивление. Прав был или не прав рефери в Луцке - это один вопрос, а послематчевое интервью Вирта - совершенно другой. Как в принципе возможно о чем-то спрашивать в эфире дисквалифицированного тренера, который, как ни в чем не бывало, комментирует судейство именно этой игры?

Нам словно бы продемонстрировали смехотворность его наказания. Чувака выгнали за давление на судей, а тут он опять разглагольствует об их квалификации. Поневоле вспоминается Зозуля, не успев отбыть свой дисквал, радостно провожающий пинками арбитра с поля. И, к слову, отсидевший потом за это чисто символический срок.

Везение. Фартовее всех оказалась та же "Ворскла". На 57-й минуте, при 0:0, стойка ее ворот приняла на себя удар Брикнера. А через полчаса, при 1:1, после невероятного ляпсуса Ткаченко, Шина с близкого расстояния попал вновь-таки в штангу. Словом, Полтаву в этом туре хранили и Фемида, и Фортуна.

Нисколько не умаляя роли Мораеса и ценности этого гола - как для его автора, так и для "Шахтера", следует отметить, что и он стал возможен лишь благодаря редкой и невынужденной ошибке Цурикова, махнувшего ногой мимо мяча.

Повезло также "Вересу", который мог проигрывать еще на 25-й минуте, когда Климчук пробил в перекладину, а вместо этого позже Ровно повело в счете.

Ну и пенальти в одесские ворота не было бы без явного везения для "Металлиста 1925": он стал результатом несчастного случая. Впрочем, на итоге поединка это никак не сказалось.

Личности. На мой взгляд, самой яркой личностью тура стал голкипер "Зари" Мацапура с пятью-шестью яркими сэйвами. Вообще, в этом туре, как говорили раньше в Одессе, вратарей у нас было. Вторым назвал бы Кучерука, защищавшего ворота той же Одессы. А помимо него - Волынца из "Колоса" и Когута из "Вереса".

Из полевых игроков мне больше всех запомнился днепрянин Пихаленок. За ним последуют киевляне Буяльский и Цыганков. Достаточно попылили на газоне, чтобы остаться в памяти также: Мякушко из "Миная", Довбик из "Днепра-1", Шапаренко и Гармаш из "Динамо".

Симпатии. Со всей очевидностью, больше всех потешили зрителя в атаке киевляне. Жрецы результата в этой рубрике, как говорят в народе, идут лесом - речь идет об игре, а не об умении использовать свои шансы. Вторым назову "Днепр-1". Третьим - пожалуй, "Львов". Заслуживают упоминания также "Ворскла", "Минай" и обе команды, игравшие в Одессе.

Разочарований, как никогда, мало. Безусловно, в первую очередь, это будет непривычно беззубый "Мариуполь". Ну а "Верес" даже не то чтобы разочаровал - это была его обычная игра: по чайной ложке три раза в день. Бывало и хуже…

Таблица. Зимовать в лидерах уходит "Шахтер", в чем не столько заслуга его, сколько сенсационно неуступчивой в Киеве "Зари". Тут же отдадим должное и "Александрии" в поединке с лидером. Оба этих матча приятно удивили. Стимулирование соперников конкурента никто не отменял?

"Днепр-1" отстает от "Динамо" почти на столько же, на сколько опережает "Зарю", и это создает иллюзию того, что вся борьба за самые высокие места еще впереди. Да и "Ворскла" держит ту же "Зарю" в поле зрения. Что ж, это лучше, чем уже зимой фактически получить ответы на главные вопросы.

"Санаторно-курортная" группа вновь уменьшилась до четырех команд. Веселее всех тут смотрится нынче "Александрия", грустнее - "Десна", да и "Колос" недалеко ушел. "Верес" как "Верес" - он продолжает служить своеобразной лакмусовой бумагой нашего чемпионата. Бумажка так себе, но свое место команда занимает абсолютно заслуженно.

"Металлист 1925" после затянувшейся серии неудач пошел на смычку с нижней шестеркой. И теперь он также отнюдь не застрахован от вылета.

Не забудем и о перенесенном матче "Руха" с "Ингульцом". В случае победы первого середина таблицы срастется с ее нижней частью. Ничья или победа второго отдалит от конкурентов двух главных аутсайдеров - "Минай" и "Мариуполь".

Последний беглый взгляд на таблицу: вроде бы все на своих местах. Только вот хотелось бы, чтобы "Александрия" была поближе к верхней пятерке - ей-богу, заслужила.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 18 15 2 1 49-10 +39 47 2 Динамо 18 14 3 1 47-9 +38 45 3 СК Днепр-1 18 13 1 4 35-17 +18 40 4 Заря 18 11 3 4 37-19 +18 36 5 Ворскла 18 9 6 3 30-18 +12 33 6 ФК Александрия 18 7 5 6 19-16 +3 26 7 Десна 18 7 4 7 22-27 -5 25 8 Колос 18 7 3 8 14-23 -9 24 9 Верес 18 6 5 7 15-20 -5 23 10 Металлист 1925 18 6 1 11 17-29 -12 19 11 Рух 17 4 6 7 16-21 -5 18 12 ФК Львов 18 4 5 9 14-30 -16 17 13 Черноморец 18 3 5 10 20-40 -20 14 14 Ингулец 17 3 4 10 13-28 -15 13 15 ФК Минай 18 1 7 10 12-30 -18 10 16 ФК Мариуполь 18 2 2 14 21-44 -23 8

Вместо анонсов. Как обманчива природа УПЛ! Напомню, что я писал вам тут неделю назад.

"… Как-то не верится в команду Скрипника, плетущуюся на зимний перерыв едва ли не на автопилоте - особенно, когда Киеву надо. Так же как абсолютно невозможной видится потеря очков "Шахтером" в Александрии - особенно после фиаско с этим же соперником в первом круге". И тут такие два щелчка по авторскому носу!

"Скорее по привычке возлагаю надежды на матч "Черноморец" - "Металлист 1925" - апатия харьковчан может пригасить пламя смотрибельности игры". Аж ни разу!

"Ничего особенного не жду от пар калибра: "Верес" - "Рух" и "Колос" - "Минай". Ну, если по большому счету, то приходится признать, что просчитался и здесь. Остальное как остальное, но ведь я перечислил большую часть игр тура.

Это был дембельский аккорд нашего уходящего футбольного года. Снял погоны и петлицы, и уже успел напиться - демобилизация…