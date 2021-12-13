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Пятов перенес операцию на руке - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Сразу по окончанию осенней части сезона кипер лег на операцию

Пятов перенес операцию на руке - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

В субботу, 11 декабря, "Шахтер" провел свой последний матч в нынешнем календарном году. "Горняки" в рамках УПЛ обыграли "Александрию" (2:1).

На следующий день команда Де Дзерби ушла в отпуск. Правда, не все игроки сразу хе отправились отдыхать.

Так, голкипер Андрей Пятов лег под нож хирургов – киперу прооперировали руку.

Как сообщил сам футболист, операция плановая.

Других подробностей операции, как и времени восстановления, пока что нет.

Пятов перенес операцию на руке - ФОТО - изображение 1
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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Zolotoy Myach (Chicago)
13.12.2021 в 16:45
Операция на руке плановая! #дрочудопота
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ZNAK_VOPROSA
13.12.2021 в 16:58
Братан, ну занимаешься #дрочудопота, заимайся молча до пота, зачем коментировать
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