Пятов перенес операцию на руке - ФОТО

В субботу, 11 декабря, " Шахтер " провел свой последний матч в нынешнем календарном году. "Горняки" в рамках УПЛ обыграли "Александрию" (2:1).

На следующий день команда Де Дзерби ушла в отпуск. Правда, не все игроки сразу хе отправились отдыхать.

Так, голкипер Андрей Пятов лег под нож хирургов – киперу прооперировали руку.

Как сообщил сам футболист, операция плановая.

Других подробностей операции, как и времени восстановления, пока что нет.