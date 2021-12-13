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Пятов перенес операцию на руке - ФОТО
Сразу по окончанию осенней части сезона кипер лег на операцию
shakhtar.com
В субботу, 11 декабря, "
На следующий день команда Де Дзерби ушла в отпуск. Правда, не все игроки сразу хе отправились отдыхать.
Так, голкипер Андрей Пятов лег под нож хирургов – киперу прооперировали руку.
Как сообщил сам футболист, операция плановая.
Других подробностей операции, как и времени восстановления, пока что нет.
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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Zolotoy Myach (Chicago)
13.12.2021 в 16:45
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ZNAK_VOPROSA
13.12.2021 в 16:58
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